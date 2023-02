Lesung mit Glechner und Watzka im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) rezitieren am Donnerstag, 23. Februar, die Schriftsteller Wolfgang Glechner und Bernd Watzka aus eigenen Werken. Beginn der Lesung ist um 18.30 Uhr. Organisiert wird der Abend durch den „Theaterverein WIENDRAMA“. Der Titel dieser Veranstaltung lautet „Wettrennen zwischen Schreibmaschine und Teddybär“. Die mehrfach ausgezeichneten Autoren tragen dichterische Arbeiten vor. Wer „tragikomische, absurde und humorvolle Tiergedichte“ mag, darf sich das kurzweilige Programm nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum nehmen die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Bezirkshistoriker*innen gerne an. Das Kultur-Angebot wird vom Bezirk unterstützt. Auskünfte gibt Museumsleiter Richard Felsleitner unter der Rufnummer 330 50 68 oder per E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Theaterverein „WIENDRAMA“: https://wiendrama.wordpress.com/

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse