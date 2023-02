AVISO 24.02.: Städtebund-Webinar zum aktuellen Finanzausgleich

Städtebund-Generalsekretär Weninger und KDZ-Expertin Mitterer im Gespräch

Wien (OTS/RK) - Der Österreichische Städtebund veranstaltet am Freitag, 24. Februar 2023 ein Webinar zu den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen.

KDZ-Finanzexpertin Karoline Mitterer wird anhand von Graphiken und Zahlen, Daten, Fakten in den Finanzausgleich einführen und die aktuellen Positionen von Bund, Ländern und Städten erläutern.

Im weiteren Sinn umfasst der Finanzausgleich die Zuordnung von öffentlichen Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen. Dabei werden viele Aufgaben gemeinschaftlich erbracht und das föderale System Österreichs bringt eine, vor allem auch historisch gewachsene, komplexe Verflechtung von Kompetenzen und Finanzierungen mit sich.

Für all diese Aufgabenfelder, Herausforderungen und erwünschten Änderungen im neuen – aktuell zu verhandelnden– Finanzausgleich stehen Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Finanzexpertin Karoline Mitterer für Fragen zur Verfügung.

Bitte merken Sie vor:

Städtebund-Webinar zum aktuell zu verhandelnden Finanzausgleich

Datum: 24. Februar 2023, 09.00 bis 10.00 Uhr

Online via Webex

Wir laden alle Medienvertreter*innen sehr herzlich ein!

Um Anmeldung unter elisabeth.hirt@staedtebund.gv.at wird gebeten. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Zugangslink zum Webinar.

Mit der Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung stimmen Sie zu, dass Ton-, Bild- und Filmaufnahmen jeglicher Art, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, vom Österreichischen Städtebund örtlich und zeitlich unbegrenzt zur Berichterstattung und Information über die Veranstaltung (z.B. Homepage des Städtebundes, ÖGZ, etc.) veröffentlicht und zu diesem Zweck auch an Dritte (z.B. Medien) weitergegeben werden.

