„Haftung im Vereinswesen“ im Fokus der Fachenquete von Service Freiwillige

Schulungstermine bieten umfassende Informationen für Funktionärinnen und Funktionäre

St. Pölten (OTS) - Nach einer pandemiebedingten Pause lädt „Service Freiwillige“, die Anlaufstelle der Kultur.Region.Niederösterreich für Vereine in Niederösterreich, wieder zur Fachenquete für Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre. Inhalt der aktuellen Serie ist „Haftung im Vereinswesen“, ein Themenkomplex, der immer mehr Funktionärinnen und Funktionäre beschäftigt. In den Vorträgen bringt die Kanzlei Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG ihre Expertise ein.

Fragen wie „Ist die Sorge um das Privatvermögen berechtigt?“ oder „Wer haftet wann dem eigenen Verein gegenüber und unter welchen Voraussetzungen für Vereinsschulden?“ sind im Fokus der Enquete. Thomas Höhne, Alexander Koukal und Maximilian Kralik informieren Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre über „Haftung im Vereinswesen“ und anverwandte Themen. Gerade Fragen zur Haftung im Vereinsleben, bei Veranstaltungen oder beim Projektmanagement sind für Funktionärinnen und Funktionäre in Vereinen immer wesentlicher. Was „fahrlässiges Handeln“ bedeutet, was ein „sorgsamer Umgang“ mit dem Vereinsvermögen ist und auch wann die Haftung nach Beendigung der Funktionärstätigkeit endet, ist im Interesse aller Verantwortlichen in der vielfältigen niederösterreichischen Vereinslandschaft. Die Anmeldung zu den einzelnen kostenfreien Enquete-Terminen ist erbeten unter E-Mail service-freiwillige @ kulturregionnoe.at.

Die Termine im Überblick jeweils von 18 bis 20.30 Uhr:

22. Februar: Seminar- und Ausbildungszentrum der Kultur.Region.Niederösterreich, Schlossplatz 1, 3452 Atzenbrugg, Vortragender: Dr. Thomas Höhne

28. Februar: Festsaal im Schloss Bad Fischau, Wiener Neustädter Straße 3, 2721 Bad Fischau-Brunn, Vortragender: Mag. Alexander Koukal

2. März: Gasthaus Hirsch, Hauptplatz 20, 3920 Groß Gerungs, Vortragender: Dr. Thomas Höhne

8. März: Stift Seitenstetten - Raum Benediktus, Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Vortragender: Mag. Maximilian Kralik

14. März: Hotel – Restaurant Roter Hahn, Teufelhofer Straße 26, 3100 St. Pölten, Vortragender: Mag. Maximilian Kralik

16. März: Schloss Wolkersdorf, Schlossplatz 2, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Vortragender: Mag. Alexander Koukal

Niederösterreich ist mit über 20.000 Vereinen das „Land der Freiwilligen“. Für sie gibt es das „Service Freiwillige“, eine Initiative des Landes Niederösterreich, die ehrenamtliche Vereine in organisatorischer, fachlicher und öffentlichkeitswirksamer Hinsicht unterstützt. Service Freiwillige unterstützt bei der Gründung eines Vereins, berät über Rechte und Pflichten, Statuten, Kosten, Buchführung, Versicherungen sowie über Gesetze und Richtlinien. Neu ist die Etablierung eines Freiwilligenchecks. Ein speziell entwickelter Wegweiser für Freiwilligenarbeit hilft Interessierten, die eigenen Stärken, Kompetenzen und Erwartungen zu erkennen und somit das richtige ehrenamtliche Angebot zu finden. Kompetente Hilfestellung gibt es unter der Hotline 0810 001092.

Weitere Informationen: Kultur.Region.Niederösterreich, Mario Kern, 0676 88 40 55 55, mario.kern @ kulturregionnoe.at, www.kulturregionnoe.at

