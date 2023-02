Toto: Neunfachjackpot – 200.000 Euro warten

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - Toto gibt’s jetzt wieder zweimal pro Woche mit einer A-und einer B-Runde, aber in Sachen Gewinnermittlung bleibt bisher alles beim Alten: In der Runde 7A gab es nämlich erneut keinen Dreizehner, und damit kommt in der Runde 7B am Wochenende bereits ein Neunfachjackpot zur Ausspielung. Es geht dabei um rund 200.000 Euro. Voraussetzung, um diese Summe zu gewinnen: 13 der 18 Begegnungen des Spielprogramms auswählen und richtig vorhersagen, und dann noch mit diesem Dreizehner allein sein.

Knapp dran am Dreizehner waren zuletzt sieben Spielteilnehmer: Je zwei Niederösterreicher, Oberösterreicher und Kärntner sowie ein Steirer erzielten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 1.400 Euro.

Nichts Neues gibt es auch im ersten Rang der Torwette: Der Mega-Jackpot wurde erneut nicht geknackt, und die Gewinnsumme liegt bereits wieder bei rund 25.000 Euro. Im zweiten Rang gab es vier Gewinner: Knapp 1.000 Euro gehen zweimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Salzburg und in die Steiermark.

Annahmeschluss für die Runde 7B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 7A

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 178.471,94 – 200.000 Euro warten 7 Zwölfer zu je EUR 1.382,90 55 Elfer zu je EUR 39,10 403 Zehner zu je EUR 10,60 619 5er Bonus zu je EUR 2,80

Der richtige Tipp: 2 1 1 1 X / 2 X 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.696,96 Torwette 2. Rang: 4 zu je EUR 916,70 Torwette 3. Rang: 75 zu je EUR 9,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 164.510,49

Torwette-Resultate: 0:1 1:0 1:0 1:0 2:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at