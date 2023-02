Caritas-Nothilfe für Syrien und Türkei läuft auf Hochtouren

Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp: „Die Hilfe ist dringend notwendig und wird einen langen Atem brauchen.“

Wien (OTS) - Seit Mittwoch ist Andreas Knapp, Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich nach seinem Besuch in Aleppo zurück in Österreich. Nach wie vor von den Eindrücken von vor Ort betroffen, unterstreicht Knapp die Notwendigkeit der Hilfe: „Das Bild, das sich mir offenbarte, ist schrecklich: Eingestürzte Gebäude, darunter Krankenhäuser und Schulen, eine teils zusammengebrochene Infrastruktur, Millionen Menschen sind obdachlos und verbringen bei Minusgraden die Nächte auf der Straße oder in Notunterkünften. Es fehlt den Menschen an Grundlegendem wie Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Unterkünften. Das in einem Land, das von einer 12 Jahre andauernden Krise gezeichnet ist und in dem schon vor dem Erdbeben der Bedarf an humanitärer Hilfe auf 15,3 Millionen Menschen geschätzt wurde. 8,8 Millionen Menschen sind nun von den Folgen des Erdbebens zusätzlich betroffen.“ In der Türkei - wie auch in Syrien - erschweren Witterungsbedingungen und anhaltende Nachbeben, starke Schneefälle und vereiste Straßen den Zugang für Hilfe in betroffenen Gebieten. Sowohl in der Türkei als auch in Syrien braucht es dringend Maschinen und Geräte für die Beseitigung von Trümmern, Bargeld, Zelte, Heizmaterial, Nahrungsmittel und Wasser, Medikamente und Treibstoff sowie sichere Räume für Frauen und Mädchen.

Nothilfe in der Türkei und in Syrien voll angelaufen

Die Caritas Österreich ist sowohl in Syrien als auch in der Türkei mit Nothilfe aktiv. Die Hilfe erfolgt über langjährige Partner der Caritas vor Ort. In der Türkei konzentriert sich die Hilfe auf die Provinzen Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras und auf Sanliurfa. Insgesamt konnten in der Türkei durch die Caritas und deren lokalen Partner bereits 8.000 Personen mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, Wasser und Hygieneartikel sowie mit Decken, Schlafsäcken, Zelten und auch Winterkleidung unterstützt werden. Zudem stellt die Caritas in der Türkei auch medizinische und psychosoziale Unterstützung zur Verfügung. Die Caritas Anatolia versorgt täglich etwa 200 Menschen mit Mahlzeiten und Unterkünften, bereits mehr als 3.000 Decken, Matratzen und warme Kleidung wurden verteilt.

In Syrien ist die Caritas bereits seit mehr als 30 Jahren mit Hilfe aktiv, vor allem auch in den von Erdbeben betroffenen Gebieten wie Aleppo, Latakia, Hama und Tartus. Die Caritas Österreich hat ein Büro in Damaskus und steht im ständigen Austausch mit der Partnerorganisation Caritas Syrien sowie mit anderen Netzwerkpartnern. Zwei Mitarbeiter*innen der Caritas Österreich sind zurzeit in den betroffenen Gebieten in Latakia und Aleppo, um mit den lokalen Partnern die weitere Nothilfe zu organisieren. Über die Caritas Syrien konnten bisher rund 7.500 Personen mit Wasser, Decken, Matratzen, Lebensmittelpaketen und Hygiene-Kits versorgt werden. Über die Partnerorganisation GOPA – DERD konnten zudem weitere 65.000 Menschen in Aleppo, Latakia und Hama mit Matratzen, Decken, Kleidung, Lebensmitteln, Hygienepaketen und medizinischen Artikeln versorgt werden.

Langfristige Partnerschaften von enorm hohem Wert

Für Andreas Knapp hat sich vor Ort vor allem der hohe Wert der langfristigen Partnerschaften der Caritas in die Krisengebiete gezeigt: „Dadurch, dass wir bereits seit langer Zeit in den betroffenen Gebieten in Syrien tätig sind, war es uns einerseits sehr rasch möglich, die Nothilfe hochzufahren. Auf der anderen Seite hilft uns das detaillierte Wissen der Kolleg*innen über die Rahmenbedingungen und Abläufe für die Hilfe vor Ort enorm, die langfristige Unterstützung zu planen.“ In der Türkei ist für die effiziente Hilfe der Caritas vor allem die Möglichkeit, alles vor Ort und lokal einzukaufen, ausschlaggebend. Knapp: „Bei der Hilfe in Katastrophengebieten ist es uns immer ein Anliegen, Transportwege so weit wie möglich zu vermeiden und lokale Strukturen vor Ort zu stärken. Bei der Nothilfe sowohl in Syrien als auch in der Türkei ist das aktuell auch aufgrund unserer langfristigen Beziehungen ausnahmslos möglich.“

Danke an alle, die jetzt helfen

Möglich ist diese Hilfe letztlich aufgrund der Solidarität der Österreicher*innen, weiß Knapp. Sowohl im Namen von NACHBAR IN NOT, dessen Vorstandsvorsitzender Knapp ist, als auch im Namen der Caritas sagt der Auslandshilfe-Generalsekretär: „Jede Spende macht einen Unterschied und bedeutet konkrete Hilfe. Wir arbeiten auf Hochtouren daran, die Hilfe weiter auszubauen. Vor allem wird es aber auch langfristige Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Beschaffung von Wohnraum brauchen. Danke an all jene, die jetzt mit ihrer Spende die vom Erdbeben betroffenen Menschen unterstützen.“

Mit Ihrer Spende von 35 Euro an die Caritas unterstützen wir Menschen, deren Hab und Gut zerstört wurde, mit Matratzen und Decken.

Mit Ihrer Spende von 60 Euro können wir ein Nahrungsmittelpaket für zwei Personen bereitstellen.

Caritas Österreich

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei

www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Melanie Wenger-Rami

Pressesprecherin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664/8266920

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at

caritas.at