MONTAG Info- und Beratungsmesse: Ausbildung bis 18 – Beratung für Eltern und Jugendliche

Für alle, die einen Schul- oder Lehrplatz brauchen – plus Rundgang AK Anderl, Bildungsdirektor Himmer, ÖGB Ovszenik, SMS Knopf

Wien (OTS) - In Österreich gilt für alle Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr Ausbildungspflicht. Was tun, wenn Jugendliche keinen Lehr- oder Schulplatz finden? Um das zu beantworten, haben die Arbeiterkammer Wien, der ÖGB, das Sozialministeriumservice und die Bildungsdirektion Wien die Info- und Beratungsmesse „Ausbildung bis 18“ organisiert. Am 20. Februar beraten ab 13:00 Uhr im AK Wien Bildungszentrum das Jugendcoaching, Produktionsschulen, Träger der überbetrieblichen Lehrausbildung, das Arbeitsmarktservice Jugendliche, die Schulinfo der Wiener Bildungsdirektion und andere Institutionen Eltern, Jugendliche und Lehrer:innen. Um 14:00 Uhr besuchen auch AK Präsidentin Renate Anderl, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Philipp Ovszenik, Bundesjugendsekretär des ÖGB, und Landesstellenleiterin Sabine Knopf vom Sozialministeriumservice Wien die Info- und Beratungsmesse. Eintritt frei!

Info- und Beratungsmesse Ausbildung bis 18

Montag, 20. Februar 2023, 13:00 bis 18:00 Uhr

Rundgang AK Präsidentin Renate Anderl, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Philipp Ovszenik, Bundesjugendsekretär des ÖGB, und Sozialministeriumservice-Landesstellenleiterin Sabine Knopf

Montag, 20. Februar 2023, 14:00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

1040 Wien, Theresianumgasse 16-18

