Klassiker der österreichischen Karikatur und internationale Positionen im Karikaturmuseum Krems

Zwei neue Ausstellungen als Auftakt ins Sokol-Jubiläumsjahr

Krems (OTS) - Am Samstag, 18.02., starten die neuen Ausstellungen „Der unsterbliche Österreicher" und „The Award Goes To ..." mit Originalen der SOKOL-Preisträger:innen 2018. Im Rahmen der SOKOL-Preisverleihung werden die Ausstellungen offiziell am 10. März eröffnet.

2023 haben wir uns zu Ehren von Erich Sokol – der Künstler wäre 90 Jahre geworden – ganz dem international beachteten Karikaturisten verschrieben. Den Auftakt ins große Sokol-Jubiläumsjahr machen im Karikaturmuseum Krems gleich zwei vielversprechende Ausstellungen. Historische Persönlichkeiten, Skandale und Klischees, die das Bild Österreichs prägen, zeigt 'Der unsterbliche Österreicher'. Internationale Positionen geben außerdem einen hochkarätigen Vorgeschmack auf den SOKOL-Preis 2023.

– Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor Karikaturmuseum Krems

„Der unsterbliche Österreicher“

Mozart, Falco oder Kaiserin Sisi – scheinbar unsterbliche Charaktere prägen das Bild Österreichs in der Welt. Ausgehend von Erich Sokols Porträt von Kaiser Franz Joseph I. erzählt die Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“ von Österreichs schillernden Momenten und seinen Abgründen. Die thematische Bandbreite der über 120 Originale reicht vom politischen Geschehen der vergangenen Jahrzehnte über gängige Klischees bis hin zu den Skandalen aus der jüngsten Vergangenheit. Große Namen wie IRONIMUS, Manfred Deix, Stefanie Sargnagel, Gerhard Haderer oder Michael Pammesberger und erst kürzlich prämierte Künstler:innen wie Bruno Haberzettl, Gernot Budweiser und Daniel Jokesch finden sich unter den 32 vertretenen Positionen. Der ergänzende Exkurs mit Videos des heimischen Social Media-Stars toxische Pommes wirft einen frischen Blick auf das typisch Österreichische.

Ausstellung zu SOKOL-Preisträger:innen

Gleichzeitig startet die Ausstellung „The Award Goes To … SOKOL-Preisträger:innen“. Erich Sokol gilt in der Karikatur und der Satire als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Der SOKOL – Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire spiegelt die großartigen Leistungen des österreichischen Künstlers wider. Ab 18.02. sind Werke der SOKOL-Gewinner:innen von 2018 im Karikaturmuseum Krems zu sehen. Die großformatigen Porträts von Sebastian Krüger, SOKOL-Würdigungspreisträger für besondere Leistungen 2018, zeichnen sich durch einen fotorealistisch-malerischen Stil aus. Für ein bitterböses Schmunzeln sorgen die Arbeiten von Thomas Fluharty (SOKOL-Hauptpreis für digitale Karikatur 2018). Der US-Amerikaner lässt beispielsweise Donald Trump und Kim Jong-un als Sumoringer gegeneinander antreten. Die weiteren gezeigten SOKOL-Preisträger:innen von 2018 sind die tunesische Cartoonistin Nadia Khiari, die türkische Künstlerin Ramize Erer und der deutsche Zeichner Frank Hoppmann. Am 10. März werden die SOKOL-Preisträger:innen von 2023 bei einer großen Gala bekanntgegeben. Die Schau wird dann mit Kunstwerken der diesjährigen Gewinner:innen ergänzt. Bereits publik ist, dass Gerald Scarfe den SOKOL-Würdigungspreis 2023 für sein Lebenswerk erhält. Der britische Karikaturist ist vor allem als Charakterdesigner von Disneys „Hercules“ und als Illustrator von Pink Floyds Projekt „The Wall“ bekannt.

Die offizielle Eröffnung der neuen Ausstellungen findet im Rahmen der SOKOL-Preisverleihung am 10. März 2023, 19.00 Uhr statt. Anmeldung und Info unter karikaturmuseum.at/sokol23

Ausstellungen

Der unsterbliche Österreicher

18.02.2023 – 28.01.2024

Toxische Pommes. Exkurs #10

18.02.2023 – 28.01.2024

The Award Goes To … SOKOL-Preisträger:innen

18.02.2023 – 28.01.2024

