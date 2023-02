Festival „wellenklaenge lunz“ erhält zweijährigen Fördervertrag vom Land NÖ

LH Mikl-Leitner: Festival mit facettenreichem Programm an einem ausdrucksstarken Spielort

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Festival „wellenklaenge“ erhält vom Land Niederösterreich auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen zweijährigen Fördervertrag für die Jahre 2023 und 2024 mit einem jährlichen Förderbetrag von 100.000 Euro. Diesen Beschluss fasste die niederösterreichische Landesregierung in ihrer vergangenen Sitzung. „Die ‚wellenklaenge‘ stehen für ambitioniertes, zeitgenössisches Kunstschaffen und hochwertiges Kulturprogramm an einem ausdrucksstarken Spielort mit einzigartiger Kulisse“, zeigt sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner begeistert.

Seit vielen Jahren steht das Festival „wellenklaenge, lunz am see“ für ein mehrwöchiges facettenreiches Kulturprogramm am Lunzer See. Den Schwerpunkt des Programms bilden mehrere Konzerte, Workshops, Projekte der Kunst im öffentlichen Raum. Als Hauptaufführungsort dient die künstlerisch und technisch bemerkenswerte Seebühne von Hans Kupelwieser auf dem Lunzer See.

Künstlerisch zeichnen seit mittlerweile sechs Jahren Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer als Doppelintendanz für das Programm verantwortlich. Das Festival findet heuer von 14. bis 29. Juli statt. Das genaue Programm wird am 8. März auf der Festivalwebsite veröffentlicht. Mit demselben Datum startet auch der Ticketverkauf.

