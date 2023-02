Modulare Inhalte ermöglichen ein schnelles und umfassendes Omnichannel-Engagement

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Innovatoren des digitalen Marketings verkürzen mit Veeva Vault PromoMats die Zeit bis zur Marktreife um mehr als die Hälfte, und erreichen ein besseres Engagement in der gesamten biopharmazeutischen Industrie

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab bekannt, dass Biopharma ab sofort Veeva Vault PromoMats für modularen Inhalt einsetzt, um medizinische, rechtliche und regulatorische (MLR) Überprüfungen zu beschleunigen und eine effektivere Beteiligung über alle Kanäle und Regionen hinweg zu fördern. Acht der zehn größten biopharmazeutischen Unternehmen nutzen Vault PromoMats für modulare Inhalte, und mehr als 20 aufstrebende Unternehmen beginnen mit dem Aufbau einer Basis. Die Branche treibt die Digitalisierung voran, um schneller und in größerem Umfang personalisierte Inhalte in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Verfügung zu stellen.

„Unsere Kunden stehen an der Spitze des digitalen Marketings und ebnen den Weg mit neuen modularen Strategien für skalierbare und effektive Inhalte", sagt Pooja Ojala, Vice President Commercial Content bei Veeva. „Veeva Vault PromoMats ist die Grundlage, die Teams dabei unterstützt, Effizienz und Kreativität miteinander in Einklang zu bringen, um reichhaltigere Omnichannel-Erfahrungen für Gesundheitsfachkräfte und ihre Patienten zu schaffen".

Vault PromoMats wurde in Zusammenarbeit mit Kunden in über 35 Ländern entwickelt, um eine modulare Inhaltsbasis zu schaffen, die es Teams ermöglicht, Inhalte schnell wiederzuverwenden und die Lücke zwischen verschiedenen Kanälen und Regionen zu schließen. Frühindikatoren zeigen, dass ein modularer Content-Ansatz den Kunden hilft, die Zeit bis zur Markteinführung um mehr als 50 % zu verkürzen. Dies ist das Ergebnis eines Anstiegs der Wiederverwendung von Inhalten um 40 % und einer Verkürzung der Zeit für die Genehmigung um insgesamt 30 %. Ein anderes Unternehmen erreicht 75 % der Genehmigungen in einem einzigen Überprüfungszyklus und senkt damit die Kosten um 19 %.

Auswirkungen von Modular Content bei Boehringer Ingelheim, Moderna und Novo Nordisk:

„Modularer Content ist ein entscheidender Faktor für die Erstellung von Inhalten in der gesamten Branche – wir können Assets kanalübergreifend wiederverwenden und Inhalte schneller als je zuvor personalisieren", erklärt Aleja Betancourt, Global Director of Marketing Operations bei Novo Nordisk. "Mit Veeva Vault PromoMats verfügen wir über eine Bibliothek mit vorgefertigten Modulen für Werbeinhalte, die unsere Arbeitsabläufe optimieren und die Markteinführungszeit verkürzen.

„Auf dem Weg zu einem vollständig digitalen Betriebsmodell sind modulare Inhalte der Schlüssel zur Bereitstellung konformer kundenspezifischer Erfahrungen", erklärt Kevin Rose, Executive Director of Content Excellence bei Boehringer Ingelheim.„Die Partnerschaft mit Veeva hilft uns, von einem standardisierten Ansatz für die Planung und Entwicklung von Inhalten zu einem stark personalisierten Modell überzugehen, das unsere Kundenbeziehungen verändert."

„Die Wiederverwendung bereits genehmigter Contentmodule und die Anpassung relevanter Inhalte ist für unsere modulare Content-Strategie von entscheidender Bedeutung, da wir so einprägsamere Omnichannel-Erlebnisse schaffen können", erklärt Jason Benagh, Director of Global Marketing Operations bei Moderna. „Veeva Vault PromoMats bietet wichtige Funktionen wie die automatische Verknüpfung von Ansprüchen, die Nachverfolgung auf globaler und lokaler Ebene und die gemeinsame Nutzung von Inhalten, um sicherzustellen, dass digitale Assets aktuell und konform sind."

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Oktober 2022, das Sie hier abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.



