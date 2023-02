Tanmiah Food Company geht Partnerschaft mit internationalem Lebensmittel- und Agrartechnologieführer MHP Group ein, um die saudische Geflügelproduktion zu steigern

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281), ("Tanmiah" oder "das Unternehmen"), ein etablierter Marktführer bei der Bereitstellung von Geflügel- und anderen Fleischprodukten, hat heute eine Absichtserklärung mit MHP unterzeichnet, dem führenden europäischen Geflügelproduzenten. Die Vereinbarung ist der erste Schritt zur Gründung eines Joint Ventures zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tanmiah, Desert Hills for Veterinary Services Company Ltd und MHP SE (LSE: MHPC, 'MHP'), der Muttergesellschaft des führenden internationalen Lebensmittel- und Agrartechnologiekonzerns mit Hauptsitz in der Ukraine.

Mit Unterstützung der Regierung Saudi-Arabiens und im Einklang mit den Zielen der Saudi Vision 2030 für die Ernährungssicherheit legt das Memorandum die Grundsätze für die Gründung eines Joint Ventures fest, mit dem die Bemühungen zur Schließung der bestehenden Produktionslücke im Geflügelsektor des Landes beschleunigt werden sollen.

Das Joint Venture wird sich in erster Linie auf die Entwicklung und den Betrieb von Geflügelzuchtanlagen konzentrieren und umfasst die Errichtung einer neuen Brüterei in Saudi-Arabien, die 108 Millionen Bruteier pro Jahr ausbrüten soll. Darüber hinaus wird es auch in Futtermühlen investieren, um jährlich 137.000 Tonnen Futtermittel zu produzieren.

Die Initiativen werden in erster Linie vom Agrarentwicklungsfonds von Saudi-Arabien finanziert. MHP wird ein breites Spektrum an Branchenkenntnissen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zur Verfügung stellen, um die langfristigen Chancen zu nutzen und die besten Anlagen ihrer Klasse zu entwerfen, die vollständig an die lokalen Marktbedingungen angepasst sind.

Die Gründung der Joint-Venture-Gesellschaft steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Freigabe durch die saudisch-arabische Generalbehörde für Wettbewerb und anderen geltenden Genehmigungen.

Zulfiqar Hamadani, CEO von Tanmiah, sagte: "Die neue Partnerschaft mit MHP ist ein weiterer wichtiger Schritt, der unsere Entschlossenheit unterstreicht, zur Selbstversorgung im Bereich der Geflügel im KSA beizutragen und gleichzeitig unsere Vorreiterrolle bei der Unterstützung der Ziele des Königreichs in Bezug auf Ernährungssicherheit und Selbstversorgung zu stärken. Darüber hinaus bringt MHP als Europas größter Geflügelproduzent eine Fülle von Branchenkenntnissen mit, die Tanmiahs Produktionskapazitäten und Effizienz steigern und gleichzeitig unsere Nachhaltigkeitsagenda verbessern werden."

Dr. John Rich, Executive Chairman von MHP SE, fügte hinzu: "Dieses Memorandum ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Strategie von MHP. Ich bin zuversichtlich, dass Tanmiahs exzellente Erfolgsbilanz in Kombination mit der branchenführenden Geflügelkompetenz von MHP dem Königreich auf dem Weg zur Erreichung der Ernährungssicherheitsziele der Vision 2030 transformative Ergebnisse bringen kann. Die stetige Vertiefung der Beziehungen zwischen MHP und Saudi-Arabien ist ein wichtiger Teil unseres langfristigen Engagements in der Region, und wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unser Fachwissen bestmöglich einzusetzen, um die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt zu verbessern. Die Vereinbarung bringt auch die Menschen in Saudi-Arabien und der Ukraine einander näher."

Tanmiah ist auf dem besten Weg, seine ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen. Dazu gehören der Ausbau der Produktionskapazitäten für frisches Geflügel und weiterverarbeitete Produkte sowie die Entwicklung neuer und innovativer Produkte und Dienstleistungen, die den sich wandelnden Anforderungen der nationalen und internationalen Verbraucher gerecht werden.

Ahmed Bin Sharaf Osilan, Vorstandsmitglied und Managing Director von Tanmiah, kommentierte: "Unser Segment Futtermittel und Tiergesundheit hat in den letzten Quartalen solide Ergebnisse geliefert, und wir haben ehrgeizige Pläne, dieses Geschäft weiter auszubauen und für alle unsere Stakeholder, einschließlich unserer Aktionäre, einen nachhaltigen langfristigen Wert zu schaffen. Die wesentlichen Investitionen in dieses Joint Venture werden zu einer Erweiterung unserer Gesamtkapazität führen und gleichzeitig die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort unterstützen und die strategische Vision des Königreichs für unseren Sektor umsetzen."

Die Unterzeichnungszeremonie fand am 16. Februar 2023 in Riad in den Büros des Ministeriums für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft statt. Vertreter der Investitions- und Handelsministerien des Königreichs Saudi-Arabien, der saudischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, des Agrarentwicklungsfonds und der Saudi Investment Recycling Company nahmen ebenfalls an dieser Veranstaltung teil.

www.tanmiah.com

www.mhp.ua, www.mhp.com.cy

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2004463/Tanmiah_Food_Company.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tanmiah-food-company-geht-partnerschaft-mit-internationalem-lebensmittel--und-agrartechnologiefuhrer-mhp-group-ein-um-die-saudische-geflugelproduktion-zu-steigern-301749324.html

Rückfragen & Kontakt:

Tanmiah Food Company Herr Hussam Al Shareef,

Manager der Investorenpflege,

Tel. +966 114775912,

E-Mail: ir @ tanmiah.com,

P.O. Box 86909,

Riyadh 11632,

Kingdom of Saudi Arabia MHP SEMs. Anastasiya Sobotyuk,

Direktorin der Investorenpflege,

Tel. +35799767126,

E-Mail: a.sobotyuk @ mhp.com,

ua Büro EB1,

3-7 Arch Bishop Makario III Ave 6017 Larnaca,

Zypern