Causa Seniorenbund – SPÖ-Deutsch: „Herr Nehammer, zahlen Sie noch heute die zu Unrecht erhaltenen Fördermillionen zurück!“

Wien (OTS/SK) - Dass die Republik kein türkiser Selbstbedienungsladen sein darf, hat nun offensichtlich auch Vizekanzler Kogler eingesehen und folgerichtig die NPO-Förderungen an den ÖVP-Seniorenbund zurückgefordert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch fordert seit Monaten von ÖVP-Chef Nehammer, die zu Unrecht erhaltenen Fördermillionen zurückzubezahlen. „Das türkise Kartenhaus ist längst in sich zusammengebrochen“, sagt Deutsch, der auf den Bescheid des UPTS von 2018 verweist, wonach zwischen dem Verein Seniorenbund und der ÖVP-Teilorganisation Seniorenbund nicht zu differenzieren ist. „Das Tarnen und Täuschen der türkisen Truppe ist endgültig gescheitert. Es ist eine Schande, dass die ÖVP ihr schamloses Verhalten nicht eingestanden und das Geld von sich aus zurückgezahlt hat. Anstand und Moral sind für die Nehammer-Truppe Fremdworte“, so Deutsch, der es begrüßt, dass dieses unwürdige türkise Trauerspiel spät, aber doch ein Ende gefunden hat: „Übernehmen Sie endlich Verantwortung und zahlen Sie noch heute die zu Unrecht erhaltenen Fördermillionen zurück, Herr Nehammer!“, so Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls/mb

