Holger Bonin wird wissenschaftlicher Direktor des IHS

Wien (OTS) - Die Verhandlungen zur Nachbesetzung der wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Höhere Studien (IHS) sind erfolgreich abgeschlossen. Mit Holger Bonin holt das IHS einen renommierten deutschen Ökonomen und erfahrenen Institutsleiter von Deutschland nach Wien. Prof. Dr. Holger Bonin wird seine Funktion am 1. Juli 2023 antreten.

„Holger Bonin bringt hervorragende Voraussetzungen mit, um die Reputation des IHS auf nationaler und internationaler Ebene voranzutreiben und die Forschungsarbeit am Institut weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit Generalsekretärin Julia Studencki steht dem Institut für die kommenden Jahre ein stabiles, hochprofessionelles Führungsteam vor, das für Exzellenz in der Forschung und moderne, effiziente Verwaltung steht“ , sagt IHS-Präsident Franz Fischler.

Bonin lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel und stand zuletzt dem IZA (Institute of Labour Economics) in Bonn als Forschungsdirektor vor. Er folgt dem interimistischen Institutsleiter Prof. em. Dr. DI. Klaus Neusser nach.



