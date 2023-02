KellyOCG ernennt RPO Lead für EMEA

London (ots/PRNewswire) - Ekaterina Gorokhova wird das kontinuierliche Wachstum der regionalen Präsenz und des Kundenportfolios des Unternehmens vorantreiben

KellyOCG, die Outsourcing- und Beratungsgruppe von Kelly, hat Ekaterina (Katya) Gorokhova zur Vice President und Practice Lead für KellyOCG EMEA Recruitment Process Outsourcing (RPO) ernannt. Gorokhova wird die kontinuierliche Expansion von KellyOCG in der Region beaufsichtigen und mit Kunden zusammenarbeiten, um RPO-Lösungen zu entwickeln, die ihre Strategien zur Talentgewinnung für Vollzeitbeschäftigung erweitern und verbessern. Gorokhova arbeitete zuvor im Personalwesen von Kelly. In ihrer neuen Rolle untersteht sie KellyOCG President, Tammy Browning.

„Katya ist eine hervorragende Führungskraft mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Branche, die die lokalen Arbeitsmärkte und die Personalherausforderungen unserer Kunden wirklich versteht. Mit ihrer Führungskompetenz, ihrem umfassenden Branchenwissen und soliden regionalen Einblicken ist unser RPO-Team in der Region EMEA gut positioniert, um Kunden zu beraten und sie mit den besten Vollzeittalenten zusammenzubringen", so Browning.

Zuvor war Gorokhova Vice President, Country General Manager und Group Leader von Russland, Polen und Ungarn, wo sie die Bereiche RPO und Direkteinstellungen für Kelly leitete. Sie hatte mehrere Führungspositionen im Unternehmen inne, darunter Country Manager für Schweden und General Manager von Kelly, verantwortlich für den Betrieb, die Geschäftsergebnisse, das Unternehmenswachstum sowie die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern in der Region EMEA. Gorokhova trat Kelly als Branch Manager bei, nachdem sie mehrere Positionen im Vertriebsmanagement bei einem globalen Unternehmen für Konsumgüter innehatte.

„Es ist eine große Ehre, das RPO-Team in der Region EMEA zu leiten und unseren Kunden weiterhin einen beträchtlichen Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen dabei helfen, die schwierige Talentlandschaft zu navigieren", sagte Gorokhova. „Ich bin begeistert, einem Team von Lösungsexperten aus mehreren Ländern beizutreten, die wesentlich zu unserem Wachstum beigetragen haben. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsstrategie im kommenden Jahr umzusetzen."

Gorokhova wurde 2019 von Staffing Industry Analysts als „Global Power 150 Women in Staffing" geehrt und 2017 in seine Liste „Global Power 100" aufgenommen. Sie war Geschäftsführerin der Association of Private Employment Agencies (APEA), die unter ihrer Leitung für hervorragende Fürsprache von der World Employment Confederation ausgezeichnet wurde.

Sie schloss ihr Studium am Leningrad Polytechnic Institute mit einem Master-Abschluss in technischen Wissenschaften ab und absolvierte ein weiterführendes Management-Studium an der University of Chicago in einem gemeinsamen Programm mit dem Instituto de Empresa (Spanien).

Die weltweite RPO-Praxis von KellyOCG baut auf mehr als 75 Jahren an Wissen und Fachkompetenz im Bereich Personalwesen und Talentakquise auf. Das RPO-Team der Region EMEA, das aus mehr als 150 erfahrenen Fachleuten besteht, liefert erfolgreich Projekt-, Modul- oder Vollzyklus-RPO-Programme in 18 Ländern. Ganz gleich, ob Kunden auf der Suche nach Talenten im In- oder Ausland sind, unser Team, das 22 Sprachen fließend spricht, kann sie dabei unterstützen, die Talente zu erreichen, die sie für ihre Wettbewerbsfähigkeit benötigen. KellyOCG engagiert sich seit Langem für Führerschaft in der RPO-Branche. Das Unternehmen hat den Status „Star Performer" in der Bewertung Global RPO Services PEAK Matrix 2022 von der Everest Group erhalten und wurde in der Kundenzufriedenheitsbewertung „Baker's Dozen" von HRO Today für Unternehmen und RPO-Anbieter im mittleren Marktsegment gewürdigt.

Informationen zu KellyOCG®

KellyOCG verbindet Unternehmen mit den talentierten Menschen, die sie benötigen, um ihr Geschäft durch unsere konkurrenzlose globale Talent-Lieferkette und führende Personallösungen zu fördern und auszubauen, einschließlich Managed Service Provider (MSP) und Recruiting Process Outsourcing (RPO). Wir kombinieren jahrzehntelange Erfahrung in der Personalbranche mit proprietären Einblicken und einem kontinuierlichen Fokus auf Technologie, um erstklassige Programme zu erstellen, die die einzigartigen Anforderungen eines Unternehmens an die Belegschaft erfüllen, damit es den Weg des umfassenden Talentmanagements antreten kann. Unsere Fähigkeit, vorauszusehen, was für Talentlösungen als Nächstes ansteht, führt dazu, dass wir den Status quo infrage stellen, was uns zu einem zuverlässigen Partner für unser globales Kundenportfolio macht, das sich über führende Branchen in den Regionen Nordamerika, APAC und EMEA erstreckt. Besuchen Sie kellyocg.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.

