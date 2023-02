XCMG Machinery hilft bei den Rettungsarbeiten nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei

Ankara, Türkei (ots/PRNewswire) - XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") kämpft gegen die Zeit, um der Türkei Notfallhilfe zu leisten, nachdem die Region am 6. Februar von zwei Erdbeben heimgesucht wurde, den schwersten in der Türkei seit 1939.

Das Unternehmen XCMG Turkey hat seinen Sitz in Ankara, der Hauptstadt des Landes, 700 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Unmittelbar nach dem Erdbeben wurde eine Bergungsgruppe unter der Leitung von Liu Jiansen, Vice President von XCMG Machinery und General Manager von XCMG Import & Export Co., Ltd. eingerichtet. Die Gruppe ist in engem Kontakt mit der Front und hat rund um die Uhr Bergungsteams im Einsatz.

XCMG hat etwa 600 Bagger in der Türkei im Einsatz. XCMG Türkei aktivierte sofort sein Notfallprotokoll. Es meldete die Situation vor Ort an die XCMG-Zentrale und koordinierte gleichzeitig drei XCMG-Bagger, die in der Nähe von Gaziantep eingesetzt wurden, um Hilfe in das Katastrophengebiet zu bringen.

XCMG Türkei wandte sich an mehrere Parteien und stellte 12 Bagger und Lader verschiedener Tonnage aus der Nähe in Bereitschaft. Gleichzeitig folgte das Unternehmen aktiv dem Aufruf der chinesischen Botschaft in der Türkei und der Allgemeinen Handelskammer für chinesische Unternehmen in der Türkei (die „Kammer"), um Ressourcen zu koordinieren und Hilfe zu leisten.

Am 7. Februar wurde in Iskenderun in der Provinz Hatay eine dreiköpfige Familie durch den Einsturz eines dreistöckigen Gebäudes in ihrem Haus eingeschlossen. XCMG schickte sofort einen Bagger für die Rettungsaktion. In acht Stunden ununterbrochener Arbeit entfernte Baggerführer Kerim Cesur vorsichtig den eingestürzten Boden, die Ziegel und die Bewehrungsstäbe und rettete die Familie.

Am 8. Februar fuhr ein Bergungsteam von XCMG 20 Stunden lang bei gefrierendem Regen und niedrigen Temperaturen nach Kırıkhan in Hatay, einer der entlegensten Regionen, wo die Straßen durch das Erdbeben schwer beschädigt worden waren. Dem Baggerführer Nevrez Ünsal gelang es, zwei Bewohner zu retten, die in zwei eingestürzten Gebäuden eingeschlossen waren.

Am selben Tag trafen die XCMG-Maschinenführer TALİP ÖZTÜRK und Emre Öztürk, Vater und Sohn, als Ersthelfer in Gölbaşı, Adiyaman, ein und arbeiteten mehr als 10 Stunden, um ein Kind aus den Trümmern zu retten.

In den fünf Stunden nach dem ersten Erdbeben kaufte XCMG die erste Ladung an Hilfsgütern, darunter Decken, Babyartikel, Hygieneartikel und mehr im Wert von über 50.000 türkischen Lira, und lieferte sie sofort in das schwer betroffene Gebiet. Gleichzeitig arbeitete XCMG mit lokalen Kunden und Händlern zusammen, um Bagger, Kräne und Lader einzusetzen und Maschinenführer zur Unterstützung zu organisieren.

„Wir sind auch dem türkischen Baumaschinenverband beigetreten und arbeiten mit lokalen Behörden zusammen, um jederzeit auf Rettungseinsätze vorbereitet zu sein", erklärte Liting Jin, Landesleiter XCMG Turkey. „Die türkische Regierung hat alle Handwagen und Fahrzeuge angefordert, die XCMG-Ausrüstung ist in den Katastrophengebieten eingetroffen, um die Rettungskräfte zu unterstützen, und wir arbeiten mit unseren Kunden in der Türkei zusammen, um weitere Hilfe zu leisten."

Mehr als 100 XCMG-Mitarbeiter und -Händler sind bis jetzt Einsatz, um bei der Erdbebenrettung zu helfen. Und als Mitglied der Kammer hat XCMG Turkey auch Flüge, Unterkünfte und Vorräte für die Rettungsteams organisiert, die von China aus starten, um bei der Erdbebenhilfsaktion zu helfen.

Im Jahr 2017 hat XCMG das Protokoll für Erdbeben- und Katastrophenhilfe in Kraft gesetzt, das auf den Prinzipien der einheitlichen Führung, des lokalen Managements, der schnellen Reaktion und der koordinierten Versammlung und Aktion basiert. Als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen ist XCMG verpflichtet, Menschen in Not rechtzeitig zu helfen.

Die Bergungsarbeiten wurden von der XCMG Turkey Company organisiert. XCMG Turkey wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara. Im vergangenen Jahr war XCMG am Bau des Wärmekraftwerks Hunutlu beteiligt, dem größten chinesischen Direktinvestitionsprojekt in der Türkei.

Für weitere Informationen zu den Bergungsgeräten, die in der Türkei zum Einsatz kommen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer +90 312 287 55 58.

