Marchetti: Zunehmende Radikalisierung der "Letzten Generation" muss uns eine Warnung sein

In Wien waren heute wieder Klimakleber am Werk, gleichzeitig erreicht die Radikalisierung der "Letzten Generation" in Deutschland besorgniserregende Höhen

Wien (OTS) - "Die zunehmende Radikalisierung der 'Letzten Generation' muss uns eine Warnung sein. Bereits das Festkleben an der Fahrbahn stellt einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr dar. Die Entwicklungen in Deutschland lassen aber leider keine Beruhigung der Lage in naher Zukunft erwarten. Dort greifen die radikalen Aktivisten bereits zur Sabotage von kritischer Infrastruktur, indem sie versuchen, wichtige Straßen mit Beton auf längere Dauer zu beschädigen", zeigt sich ÖVP-Abgeordneter Nico Marchetti über die zunehmende Radikalisierung der "Letzten Generation" besorgt.

"Als Volkspartei werden wir immer auf Seiten der fleißigen Bürgerinnen und Bürger stehen, die am Weg zur Arbeit unverschuldet von radikalisierten Klimaklebern drangsaliert werden. Das ständige Blockieren und Sabotieren muss endlich aufhören. Den radikalen Klimaaktivisten muss klar sein, dass jegliche Sabotageaktionen mit allen Mitteln des Rechtsstaates beantwortet werden, die Gesellschaft spalten und der Sache nicht dienlich sind", so Marchetti abschließend. (Schluss)

