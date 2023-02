Liminal BioSciences erfüllt wieder die NASDAQ-Mindestgebotspreisanforderung

Laval, Quebec (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab bekannt, dass es vom Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq") eine schriftliche Benachrichtigung erhalten hat, dass das Unternehmen die Einhaltung des Nasdaq-Mindestgebotspreises für die weitere Notierung am Nasdaq Capital Market zurückerlangt hat. Die Mitteilung wies darauf hin, dass das Unternehmen die Nasdaq-Notierungsregel 5450(a)(1) wieder eingehalten hat, da der Schlussangebotskurs der Stammaktie des Unternehmens mindestens an zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen, vom 1. Februar 2023 bis zum 14. Februar 2023 1,00 USD je Aktie betrug.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Patienten mit entzündlichen, fibrotischen sowie Stoffwechselkrankheiten konzentriert, wobei wir unsere Wirkstoffforschungsplattform und einen datengesteuerten Ansatz nutzen. Das führende Programm des Unternehmens ist LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84-Rezeptor, und das Unternehmen entwickelt auch potenzielle OXER1-Antagonisten. Zusätzlich zu diesen Programmen prüft das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.

Liminal BioSciences ist in Kanada und im Vereinigten Königreich tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte „antizipieren", „erwarten", „suggerieren", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „anvisieren", „projizieren", „sollten", „könnten", „würden", „möglicherweise", „werden", „prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Vorschriften für die weitere Nasdaq-Notierung wieder zu erfüllen, und auf die mögliche Entwicklung der FuE-Programme von Liminal Biosciences. Diese Aussagen sind „zukunftsorientiert", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Prognosen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal BioSciences gelegentlich einreicht. Aufgrund solcher Risiken können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

Unternehmenskontakt: Shrinal Inamdar, Associate Director, Investor Relations and Communications, s.inamdar @ liminalbiosciences.com, +1 450.781.0115; Medienkontakt: Kaitlin Gallagher, kgallagher @ berrypr.com, +1 212.253.8881

