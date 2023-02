SPÖ drängt auf Beschluss des Mietenstopps im Bautenausschuss kommende Woche

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ bekräftigt ihre Forderung nach einem Preisstopp bei den Mieten. Der Gesetzesantrag der SPÖ ist bereits dem Bautenausschuss des Nationalrats zugewiesen und wird am Donnerstag kommende Woche abgestimmt. Der Antrag sieht vor, dass die Mieterhöhung von 8,6 Prozent, die am 1. April ansteht, ausgesetzt wird, weiters dass bis 2025 keine Erhöhung von Richtwert- und Kategoriemieten erfolgen darf und in den Jahren ab 2026 die jährliche Mieterhöhung mit maximal 2 Prozent gedeckelt wird. SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher appelliert an alle Parteien, den Antrag zu unterstützen: „Letztes Jahr wurden die Mieten um fast sechs Prozent erhöht, jetzt drohen noch einmal 8,6 Prozent. Das darf einfach nicht passieren.“ **** (Schluss) wf/ls

