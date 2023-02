Lehner: SVS mit großer Vorsorge-Investition im Jahr 2023

Wien (OTS) - „Die SVS investiert 2023 stark in Prävention. Mit der Initiative ‚Gemeinsam vorsorgen‘ wird ein effektiver Anreiz für SVS-Versicherte geschaffen, eine Vorsorgeuntersuchung zu absolvieren“, betont Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen, und erläutert damit das für die Sparte Krankenversicherung prognostizierte Minus von 65,8 Millionen Euro in der Gebarungsvorschau für das Jahr 2023. Dieses Minus ist, so die aktuelle Kalkulation, kurzfristig. Für 2024 ist bereits wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 40 Millionen Euro kalkuliert. Mit der Präventionsinitiative „Gemeinsam vorsorgen“ erhalten alle Versicherten, die eine Vorsorgeuntersuchung absolvieren, einen 100-Euro-Bonus. Das gilt für all jene, die bei der SVS krankenversichert sind und ihre mitversicherten Angehörigen. Für die Auszahlung gilt das ‚No-Stop‘-Prinzip. Es muss kein gesonderter Antrag für den Bonus gestellt werden, sondern die Auszahlung erfolgt mit der Abrechnung des Arzthonorars. Bislang wurden bereits 75.000 Vorsorge-Hunderter ausgezahlt.

„Laut aktueller Rechnung wird 2022 mit einem leichten Plus von 26 Millionen Euro abgeschlossen werden. Basis dafür war die starke Entwicklung der heimischen Wirtschaft im vergangenen Jahr“, sagt Lehner. Für die Folgejahre sieht die Gebarung eine positive Entwicklung vor: Für 2025 wird ein Plus von 45 Millionen Euro, 2026 eines von 42 Millionen Euro und 2027 ein positives Ergebnis von 39 Millionen Euro errechnet. „Der größte Kostenfaktor wird 2023 mit 657,7 Millionen Euro die Finanzierung der Krankenanstalten sein. Das ist eine Steigerung von 7 Prozent im Vergleich zu 2022“, erklärt Lehner. Zweitgrößter Kostenfaktor sind die ärztlichen Hilfen mit 600 Millionen Euro, gefolgt von den Heilmitteln mit 468 Millionen Euro.

