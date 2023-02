„Leinen los!“ - Austrian Boatshow – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Die Highlights des Rahmenprogrammes auf vier Bühnen

Die Austrian Boatshow – Boot Tulln bietet ein abwechslungsreiches Live-Programm. Mehr als 130 Vorträge, Reiseberichte, Reviervorstellungen und Produkt-präsentationen, sowie jede Menge Informationen und wertvolle Tipps von Profis. Michaela Brunner, Prokuristin und Messeleiterin der Boot Tulln

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boatshow – Boot Tulln und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

„ Die Austrian Boatshow – Boot Tulln bietet ein abwechslungsreiches Live-Programm. Mehr als 130 Vorträge, Reiseberichte, Reviervorstellungen und Produkt-präsentationen, sowie jede Menge Informationen und wertvolle Tipps von Profis. “, freut sich Michaela Brunner, Prokuristin und Messeleiterin der Boot Tulln.

PACIFIC ODYSSEY: Ein Boot. Zwei Menschen. Drei Jahre Pazifik.

In ihrem aktuellen Vortrag erzählen die Seenomaden von den Höhen und Tiefen des Bordlebens, vom Reisen, wenn plötzlich die globale Pandemie ausbricht. Mit ihrer 13 Meter Aluminiumyacht Nomad segeln die beiden von Alaska in die Südsee, tauchen in fremde Kulturen ein, erleben nie geahnte Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und spüren, was Freiheit in Zeiten von Corona bedeutet. Eine beeindruckende, sehr persönliche Geschichte über unerwartete Begegnungen, die Rückkehr zum Ausgangspunkt, fesselnde Eindrücke, überraschende Erkenntnisse und ein Leben außerhalb der Komfortzone.

OSYC präsentiert: „Einblick in eine Weltumsegelung“

Wer hat noch nie von einer Weltumsegelung geträumt? Martina Schönbichler gibt uns mit wunderschönen Bildern und ihrer fünfjährigen persönlichen Erfahrung tiefe Einblicke in eine Weltumsegelung. Von der Vorbereitung über das Wetterrouting, dem Panamakanal und vieles mehr, bis zur Rückkunft und dem neuerlichen Eingliedern in den europäischen Lebensstil. Der größte Schritt mag wohl trotzdem immer noch sein, die Leinen beim Start zu lösen!

UNTER SEGELN zu den schönsten Plätzen Italiens

Markus Silbergasser ist leidenschaftlicher Fahrtensegler, freiberuflicher Yachtredakteur und Reisefotograf. Er entführt in seinem Vortrag zu den absolut schönsten Plätzen Italiens und gibt dabei seine Geheimtipps preis. Unter www.untersegeln.eu kann man sich schon vorab auf den Vortrag einstimmen.

Rund Europa - 4500 Seemeilen von der Ostsee bis ins Mittelmeer

4500 Seemeilen Abenteuer mit der Segelyacht „Rund Europa". Wie der Törn von der Ostsee bis nach Griechenland über 9 Länder und 4 Meere verlaufen ist, erzählen Doris & Roman Pötschner in ihrem Multivisionsvortrag. Am Weg haben sie den Nordostseekanal, den Ärmelkanal und die Biskaya im Kielwasser gelassen. Die Segelreise führt sie in die Bretagne, zu den „Islas Atlanticas“, den Rias in Galicien und zum feuerspuckenden Vulkan auf Stromboli. Ein in jeder Hinsicht spannender Törn, der durch schwierige Seegebiete mit haushohen Gezeiten, Strömungen, unzähligen Schleusen und jeder Menge Schiffsverkehr führt.



Die Haftung des Skippers (seine Rechte und seine Pflichten)

Giftige Klauseln im Chartervertrag mit fatalen Folgen

Dr. Fritz Schöchl, Gründer und Chef der Firma Yacht-Pool, hat sich der Rechtsproblematik von Haftungsfragen im Bereich der Freizeitschifffahrt in vielen Fachveröffentlichungen im In- und Ausland angenommen und gilt als anerkannter Experte auf diesem Gebiet.

Taucheractionbühne Halle 8 - Unterwasserwelt erleben, Traumziele und Insidertipps

Auf der Bühne in Halle 8 informieren Profis und Insider während der vier Messetage mit mehr als 50 Vorträgen und Präsentationen rund um das Thema Tauchen, Umweltschutz, Reisen und Sicherheit. Dabei werden brandaktuelle Probleme wie Sicherheit, Verhaltensregeln im Wassersport „Safer Shorelines“ oder Haischutz ebenso behandelt, sowie Insidertipps und Urlaubshotspots. Weitere Vorträge gibt es zu den Themen: Tauchreisen für Entdecker oder „Out of Africa“, Französisch Polynesien sowie Informationen zur PADI Adventures App. Ein weiterer Hotspot ist das Schnuppertauchen im Tauchbecken.

Trauminsel gefunden - Tauchen wo der Pfeffer wächst

Vor Kusu Island - einer winzigen Insel vor Halmahera in den Nordmolukken ist die Unterwasserwelt noch in Ordnung. Prächtige Steinkorallen, wunderschön farbenfrohe Weichkorallen - eine ausgewogene Mischung aus starker Strömung und ruhigen Plätzchen mit einer artenberaubenden Artenvielfalt. Hier, in einem der abgelegensten Teile von Indonesien haben sich zwei Österreicher den Traum vom eigenen Tauchresort der Extraklasse erfüllt. Der bekannte Unterwasserfotograf, Reisejournalist und Meeresbiologe Wolfgang Pölzer war der Erste vor Ort und konnte das Tauchparadies ausgiebig erkunden und dokumentieren.

SHARKPROJECT - Haischutz geht uns alle an!

Haie in der Schule

Sharkproject setzt sich besonders für die Umwelt-Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie sollen auf das Ökosystem Meer sensibilisiert und besonders auf die wichtige Rolle der Haie aufmerksam gemacht werden. Es gibt diverse Herausforderungen bei der Erhaltung und Erneuerung des marinen Ökosystems und seiner Bewohner zu bewältigen. Die Information und Überzeugung der nächsten Generation ist ein Schlüssel dafür. Wenn die heutigen Kinder und Jugendlichen ihr Leben bewusster führen und die Erwachsenen ansprechen und mit involvieren, können die Haie und Meere gerettet werden! Ein Vortrag von Gabriele Wimmer - www.sharkproject.org

Alle Informationen zum umfassenden Rahmenprogramm findet man auf: www.boot-tulln.at

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2023

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at