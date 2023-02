Lotto: Vierfachjackpot – es geht um 4,1 Millionen Euro

Erstmals Sechsfachjackpot beim Joker – Rekordsumme von 1,4 Millionen Euro wartet

Wien (OTS) - 4,1 und 1,4 – das sind die „magischen“ Zahlen bei der Lotto- und Joker-Ziehung am kommenden Sonntag. Dazu muss man sich jeweils „Millionen“ denken, und dann hat man die Gewinnsummen, um die es geht.

4,1 Millionen Euro, das ist die Summe, die bei Lotto für die „sechs Richtigen“ warten. Es geht nämlich, da es am Mittwoch zum vierten Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat, um einen Vierfachjackpot. Und 1,4 Millionen Euro ist der (Rekord)-Betrag, der beim Joker im Topf liegt.

So ganz ohne Gewinn ist es aber am Mittwoch dann doch nicht gegangen. Ein Burgenländer bzw. eine Burgenländerin erzielte per Quicktipp den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl und erhält dafür rund 133.500 Euro.

Bei LottoPlus gab es nach der Mittwochsziehung ebenfalls keinen Sechser. Da die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 51 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 7.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 350.000 Euro.

Beim Joker gibt es eine Premiere: Da es am Mittwoch erneut keinen Joker Gewinner gegeben hat, wird erstmals in der 35-jährigen Geschichte des Spiels ein Sechsfachjackpot ausgespielt. Und dabei geht es um die Rekordsumme von rund 1,4 Millionen Euro. Der bisherige Rekord datiert aus dem Jahr 1991: Damals gewann ein Wiener knapp 1,2 Millionen Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Februar 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.987.768,43 – 4,1 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 133.468,50 139 Fünfer zu je EUR 1.047,40 313 Vierer+ZZ zu je EUR 139,50 6.186 Vierer zu je EUR 39,20 7.454 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 94.612 Dreier zu je EUR 4,60 243.777 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 9 18 22 28 33 Zusatzzahl 24

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 51 Fünfer zu je EUR 7.709,20 2.928 Vierer zu je EUR 22,70 50.657 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 16 22 26 41 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Februar 2023

6fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 1.173.689,52 – 1,4 Mio. warten 13 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.149 mal EUR 88,00 11.396 mal EUR 8,00 116.464 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 3 5 7 0 3

