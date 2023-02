SPÖ-Laimer: „In Tanners Ministerium rotieren die Drehtüren“

Wehrsprecher zur Neuausschreibung des Sektionsleiters Generaldirektion Präsidium

Wien (OTS/SK) - „Nach nicht einmal einem Jahr muss Tanner schon wieder die große neue Leitungsposition, die durch ihre Reform geschaffen wurde, neu besetzen. In ihrem Ministerium rotieren die Drehtüren. Anstatt Nachhaltigkeit und Beständigkeit ins Ressort zu bringen, eiert Tanner also nur weiter bei Postenbesetzung herum“, kommentiert SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer die Neuausschreibung für den Sektionsleiter der Generaldirektion Präsidium. „Am 21.12.2022 kündigte Tanner via Aussendung die Bestellung des bisherigen Leiters an, nicht einmal zwei Monate später wird die Stelle neu ausgeschrieben. Das ist ein weiteres klares Zeichen, dass sich Tanner Hals über Kopf in eine völlig undurchdachte Reform gestürzt hat“, befindet der Abgeordnete. ****

„Wenigstens wurde diesmal nicht vergessen, die Position auszuschreiben“, merkt Laimer in Bezug auf die jüngste Besetzung im Institut für Strategie und Sicherheitspolitik an. Der Wehrsprecher hofft nun auf ein transparentes Bestellungsverfahren, in dem auch wirklich die bestgeeignete Person als Sektionsleiter hervorgeht: „Viel zu oft haben wir im Verteidigungsministerium fragwürdige Postenbesetzungen gesehen. Ich erinnere nur an den Truppenübungsplatz Allentsteig, wo die Ministerin immer noch gegen den Willen von Bundespräsident Van der Bellen auf einen wenig geeigneten Kommandanten besteht.“

Laimer fordert endlich Verbesserungen für die Truppe statt Sesselrücken im Ministerium: „Die Truppe hat sich endlich höhere Einstiegsgehälter und eine bessere Ausbildung verdient, nicht die permanente Reise nach Rom, die Tanner im Ministerium veranstaltet.“ (Schluss) sd/bj

