Wien (OTS) - Der „Villacher Fasching“, Philipp Jelinek, Christine Thürmer und Michael Buchinger am 17. Februar zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Am Freitag, dem 17. Februar 2023, bei „Vera“ um 21.20 Uhr in ORF 2:

Der „Villacher Fasching“ mit zwei Mal Philipp Jelinek – im Original und mit seiner Parodie, Weitwanderin Christine Thürmer, die in 16 Jahren quasi eineinhalb Mal die Welt umrundet hat, und der neue „Dancing Star“ Michael Buchinger, der erzählt, warum er die Konkurrenz bei der Show zum Schwitzen bringen wird.

Am Vorabend des Faschingssamstags kommt eine Abordnung der „Villacher Faschings“-Gilde zu „Vera“ – darunter Kanzler Charly Glanznig und Michael Somma, ein 20-jähriger Kärntner, der dem 55-jährigen ORF-Vorturner Philipp Jelinek zeigt, wie es wirklich geht. Oder ist es umgekehrt?

Seit 16 Jahren wandert die 55-jährige frühere Managerin Christine Thürmer ganz allein quer durch die Welt. Angst hat sie dabei keine. Sie lebt auf ihren monatelangen Touren sehr bescheiden und ist gerade deshalb besonders glücklich, wie sie Vera Russwurm erzählt. In insgesamt 40 Ländern hat sie bereits 60.000 Wanderkilometer zurückgelegt. Das ist in etwa so viel wie eineinhalb Weltumrundungen.

Der neue „Dancing Star“ Michael Buchinger, 30 Jahre alt, ist mit seinen 153.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube und seinen rund 100.000 Follower/innen auf Instagram eine der bekanntesten Online-Persönlichkeiten Österreichs. Mit seiner beachtlichen Internet-Anhängerschaft wird er die Konkurrenz zum Schwitzen bringen – wenngleich er sich selbst bislang noch nie für das Tanzen interessiert hat.

