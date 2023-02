Die Pointen von Österreichs Faschingsgilden bei „Narrisch guat“ in ORF 2

Am 18. Februar um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Narren in Höchstform: Am Samstag, dem 18. Februar 2023, präsentieren Publikumslieblinge und schräge Vögel aus den heimischen Faschingsgilden in einer neuen Ausgabe von „Narrisch guat“ um 20.15 Uhr in ORF 2 ihre aktuellen Gags und Schmähs. Die Sendung wurde im ORF-Theater in Klagenfurt aufgezeichnet.

Folgende Akteure sind bei „Narrisch guat“ am 18. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen:

Die Faschingsgilde Steuerberg ist „Im Forst mit Horst“, Luis aus Südtirol erzählt „Von Älterwerden und Personalmangel“, bei Heckmeck begeben sich „Anni und Volte auf Wohnungssuche“, die Faschingsgilde Oberpullendorf namens „Die Krebsler“ ist auf „Visite“, von der Kulturinitiative St. Andrä kommt das „Sogschortn Duo 2.0“ und „Mei potschertes Leben“ ist das Thema von Sepp Wölbitsch. Auch nicht fehlen dürfen Andi & Willie mit „Der Tschentsche uns seine Henriette“. Die Faschingsgilde Althofen zeigt einen „Gardetanz“, vom Feistritzer Faschingsrat ist „Chantal“ zu Gast, die Vierkanter beschäftigen sich neben „Amore“ auch mit „Mails, Mails, Mails“, vom Bleiburger Faschingskabarett ist „Herr Charly am Flughafen“ und die Narrenrunde Lavamünd ist im „Kaufrausch“. Heinz Lagler ist der „Stadmasseur“, vom Feldkirchner Faschingsklub ist „Fockenbauer bei der Feuerwehr“, das Bleiburger Faschingskabarett zeigt „Nach der Messe“ und „Das große Wiedersehen“, „Die lieben Verwandten“ sind Thema bei Walter Kammerhofer und von Fasching Aktiv gibt es „Alexius Vogel“ zu sehen.

Alle Infos zum ORF-Faschingsprogramm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at