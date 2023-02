Faschingsaudienz bei „Wir sind Kaiser“ mit Virginia Ernst, David Garrett, Gabi Hiller und Philipp Hansa am 17. Februar in ORF 1

Danach: Neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Beimpold, Scheid, Maurer und Sarsam

Wien (OTS) - Einer hat immer Narrenfreitheit – unser Kaiser! Robert Heinrich I. bittet in „Wir sind Kaiser“ am Freitag, dem 17. Februar 2023, um 21.05 Uhr in ORF 1 Singer-Songwriterin Virginia Ernst, Stargeiger David Garrett und die Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa zur Faschingsaudienz, musikalisch begleitet von der Hofmusikkappelle „Alle Achtung“. Anschließend um 22.10 Uhr geht es mit viel Witz und Humor weiter: In einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ begehen Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, David Scheid, Thomas Maurer und Omar Sarsam den „Tag der grundlosen Nettigkeiten“ mit vielen liebenswürdigen Tönen.

„Wir sind Kaiser“ um 21.05 Uhr

Hohe Prominenz marschiert bei der Faschingsaudienz zur Belustigung von Robert Heinrich I. auf: Die Hymne wird von Virginia Ernst gesungen, die mit Seiner Majestät ihre Familienverhältnisse bespricht und danach Obersthofmeister Seyffenstein zu einem sportlichen Duell herausfordert. Stargeiger David Garrett hat seine teure Geige dabei, zeigt mit Hilfe von Vivaldi, was sie kann, und legt dann gemeinsam mit dem Kaiser eine „Jazzsession“ hin. Für den krönenden Abschluss in kaiserlichem Ambiente sorgen die Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa: Sie besprechen dem Anlass entsprechend wenig ernsthaft, warum sie von Robert Heinrich I. in Schlafmaske empfangen werden, warum Gabi Hiller in einem Schloss aufgewachsen ist und wie gut Philipp Hansas Mutter mit einer Zeckenzange umgehen kann. Die musikalische Begleitung kommt von der Hofmusikkappelle „Alle Achtung“.

„Was gibt es Neues?“ um 22.10 Uhr

Oliver Baier verwöhnt Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, David Scheid, Thomas Maurer und Omar Sarsam diese Woche mit Komplimenten. Anlass sind nicht nur ihre gelungenen Antworten, sondern auch der „Tag der grundlosen Nettigkeiten“. Die Promifrage stellt Hundetrainer Martin Rütter: Er will vom Rateteam wissen, wie eine Frau in der Wildnis erfolgreich einen Puma vertrieben hat.

