Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 17.2.: Spaniens grüne Wasserstoff-Offensive

Wien (OTS) - Spaniens grüne Wasserstoff-Offensive ist Thema des von ORF-Spanien-Korrespondent Josef Manola gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 17. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Mit Milliarden-Investitionen will Spanien bis 2030 zu einer Großmacht auf dem Sektor der grünen Energien werden. Nachdem der Plan der spanischen Regierung, eine Erdgaspipeline über die Pyrenäen zu errichten, scheiterte, setzt Ministerpräsident Pedro Sánchez jetzt auf den grünen Wasserstoff, eine klimaneutrale Technologie, die als zukunftsträchtig gilt. Spanien will Milliarden in diese neue Energieform investieren und unter anderem eine Unterwasserpipeline nach Frankreich errichten. Bis zum Jahr 2030 soll Spanien zum Wasserstoff-Hub werden, der in der Lage sein wird, ein Zehntel des Wasserstoffbedarfs der EU abzudecken.

