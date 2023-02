Deutscher Musikproduzent Dr. Andreas Kassel erreicht mit JACARANDA die amerikanischen Radio-Charts

Temecula-California-USA (ots) - "Wir waren von dem unglaublichen Erfolg von JACARANDA vollkommen überrascht" so der Musikproduzent Dr. Andreas Kassel, der neben Gregg Montante zu dem kreativen Kern der in den 1990er Jahren zentral im Herzen von Hollywood-Kalifornien gegründeten Musikproduktionsgesellschaft DOCTOR'S MAGIC ENTERTAINMENT gehört.

Der Musiktitel SHE WILL BE MINE von der Band JACARANDA - ein Mix aus zeitgenössischer Popmusik mit akustischer Instrumentierung und Elementen aus dem Country-Bereich - stieg kurz nach Veröffentlichung im September 2022 auf Platz 1 der amerikanischen TOP40 INDIE MUSIC-Charts.

Besonders erfolgreich war der Weihnachtssong CHRISTMAS HERE I COME von JACARANDA, der sofort nach dem Start auf Platz 2 sprang und sich danach für 3 Wochen auf Platz 1 der amerikanischen HOLIDAY-Charts hielt, die Titel von VILLAGE PEOPLE, TAYLOR SWIFT und ALICIA KEYS hinter sich lassend.

"Neben der harten Arbeit hatten wir unglaublich viel Glück, ein gutes Team zu finden" kommentiert Dr. Andreas Kassel, ehemaliger Notarzt der Band GENESIS und von Megastar PHIL COLLINS. Die Produzenten hörten hunderte von Künstlern weltweit, bis sie endlich die Sänger ELENI THOMPSON und TIM HEWITT fanden. Beide verleihen dem Sound von JACARANDA eine ganz persönliche Note.

Den Hörern gefällt besonders der Sound von JACARANDA mit den eingängigen Elementen überwiegend akustischer Instrumente, die von richtigen Musikern gespielt werden. Eine willkommene Abwechslung im Zeitalter hauptsächlich elektronischer Computer Musik.

Die Mitglieder von JACARANDA sind alle begeisterte Tierfreunde und veröffentlichten daher den Titel YOUR PAW PRINT IN MY HEART mit dem Ziel, sämtliche Erlöse aus den Downloads von der Internetseite unterschiedlichen Tierschutzorganisationen zu spenden.

Besonders erfreulich war die Anfang Februar 2023 erfolgte Nominierung von JACARANDA für den NEW MUSIC AWARD in den Kategorien AC (Adult Contemporary) New Group of the Year und Country New Group of the Year - ein Preis, der jedes Jahr in Hollywood-Kalifornien verliehen wird.

Der rasante Erfolg und die anhaltende Produktivität des Teams von JACARANDA lassen noch auf viele weitere Erfolge und zahlreiche Hits hoffen.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.jacarandamusic.club

