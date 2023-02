„Bewusst gesund“: Gürtelrose – mögliche Langzeitfolge einer Kinderkrankheit

Am 18. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 18. Februar 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gürtelrose – mögliche Langzeitfolge einer Kinderkrankheit

Martina Rupp ist Ende 50, als sie auf einmal müde und antriebslos wird. Ein Stechen unter der linken Brust lassen sie an einen Herzinfarkt denken. Doch dann bildet sich ein Ausschlag auf ihrem Körper. Die Diagnose: „Herpes Zoster“, auch Gürtelrose genannt und mögliche Langzeitfolge der Kinderkrankheit Feuchtblattern oder Windpocken. Sechs Wochen lang musste die langjährige ORF-Moderatorin starke Schmerzmittel nehmen, um das Virus in den Griff zu bekommen. Mittlerweile geht es Martina Rupp wieder gut. Mit einem Podcast will sie jetzt mehr Bewusstsein für diese Erkrankung schaffen. Gestaltung:

Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Speichelveränderungen

Rund einen Liter Speichel produziert ein erwachsener Mensch pro Tag. Ohne ihn könnte man vieles nicht schlucken. Bei Nervosität wird der Mund trocken, bei gutem Essen läuft einem sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammen. Doch der Speichelfluss kann auch gestört sein. Eine übermäßige Speichelproduktion kann eine Nebenwirkung mancher Medikamente sein oder Symptom einiger neurologischer Erkrankungen wie etwa Morbus Parkinson. Mundtrockenheit hingegen kann auf Flüssigkeitsmangel oder Stress zurückzuführen sein, aber auch Begleiterscheinung von Diabetes mellitus oder einer Krebstherapie sein. Über Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Augenbad – Behandlung mit Jodsole

In Bad Hall sprudelt die stärkste Jodsolequelle Mitteleuropas. Belegt ist ihre Nutzung bereits seit dem Jahr 777. Als natürlich vorkommendes Quellwasser wird Jodsole in Bad Hall seit den 1950er Jahren bei der Behandlung von Augenproblemen eingesetzt. Positive Effekte sind vor allem bei der Behandlung degenerativer Veränderungen des Augenhintergrunds, Glaskörpertrübung, Grauem Star sowie bei Trockenem Auge belegt. Die jodhaltige Sole stärkt die Augen, indem sie die Durchblutung fördert und Entzündungen hemmt. Bei feuchten Formen einer Netzhautverkalkung, frischen Blutungen an der Netzhaut oder nach akuten Infektionen ist eine Jodsole-Behandlung jedoch nicht geeignet. Gestaltung: Denise Kracher

Wohltuendes Schimpfen

Schon Mark Twain hat es gesagt: „Fluchen bringt uns solche Erleichterung, die uns kein Gebet geben kann“. Doch generell wird Fluchen in unserer Gesellschaft meist mit schlechtem Benehmen gleichgesetzt. Nun aber zeigen etliche Studien, dass das Fluchen durchaus positive und gesundheitsfördernde Aspekte mit sich bringt. Neben der stresslösenden Auswirkung auf die Psyche wurden darüber hinaus auch physiologische Effekte nachgewiesen. So kann das Schimpfen beispielsweise die Leistungsfähigkeit beim Sport erhöhen oder dabei helfen, Schmerzen besser zu ertragen.

Ene mene muh – und Auszeit hast Du (Kindergarten für Erwachsene)

Einmal wieder Kind sein. Wer wünscht sich das nicht von Zeit zu Zeit? In Wien kann man sich diesen Wunsch nun erfüllen. Der Verein „Das offene Wohnzimmer“ hat einen „Kindergarten für Erwachsene“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um einen Kurs, bei dem man genau das tun kann, wozu man im Alltag nie kommt: gemeinsam spielen, basteln, sich verkleiden oder einfach Nichts tun. Gerade in krisengeprägten Zeiten ist es das Ziel des Kindergartens für Erwachsene, bewusst mit Alltagsroutinen zu brechen. Das soll vor allem auch im Umgang mit neuen Bekanntschaften befreiend wirken und dabei helfen, die Sorgen sowie den Stress des regulären Lebens für einen Tag lang zu vergessen. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at