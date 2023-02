Buntes Faschingskonzert am 18.2. im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Buntes Faschingskonzert“ findet am Samstag, 18. Februar, ein unterhaltsamer Musik-Nachmittag im Saal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom „Verein für harmonische Musik - Harmonia Classica“. Ab 15.30 Uhr ertönen schwungvolle Kompositionen von Benatzky, Blechinger, Kalman, Lehar, Strauss und Ziehrer. Abgerundet wird das Programm mit Texten von Gerty Ederer, Christa Meissner und Brigitte Pixner. Neben Jowita Sip (Sopran) und Alexander Blechinger (Tenor) wirken der „Harmonia Classica Solistenchor“, Heinrich Biegenzahn (Saxophon) und Aya Mesiti (Klavier) mit. Der Eintritt kostet 22 Euro. Information und Karten-Bestellung: Telefon 804 61 68. Auskunft per E-Mail: musik@harmoniaclassica.at.

Oft ist das Bezirksmuseum Hietzing der Schauplatz kultureller Aktivitäten, vom Konzert-Abend bis zur Malereien-Ausstellung. Über die nächsten Kultur-Angebote berichtet der ehrenamtliche Museumsleiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag). Zuschriften an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

