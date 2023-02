Die international tätige DELTA Gruppe erwirbt Anteile an INGOB.ZT GmbH

Wien/Wels (OTS) - Die DELTA Gruppe, internationaler Immobiliendienstleister mit Fokus auf Architektur, Baumanagement und Consulting, verstärkt ihr Leistungsportfolio. Weiterer erfolgreicher Merger in nur wenigen Monaten.

Die österreichische DELTA Gruppe mit über 300 Mitarbeiter:innen und Standorten in 4 Ländern, erwirbt Anteile an der INGOB.ZT GmbH, die zu den bedeutendsten Ziviltechnikerbüros Österreichs im Baumanagement zählt. Das Team der INGOB.ZT GmbH besteht derzeit aus über 55 hoch qualifizierten Beschäftigten und ergänzt, vor allem durch seinen Schwerpunkt auf bautechnische Dienstleistungen von der Projektentwicklung, Bauaufsicht, Projektsteuerung, Begleitende Kontrolle, Baumanagement und Baulogistik, internationale Projekte und Gutachten, das Leistungsportfolio der DELTA.

Beide Unternehmen profitieren durch die sich ergebenden Synergien, insbesondere in Hinsicht auf die bereits stark vorhandenen internationalen Netzwerke beider Organisationen. Die Aktivitäten der DELTA in Zentral- und Ost-Europa ergänzen so die Kompetenzen von INGOB in Süd-Ost Europa. Im Rahmen einer langsamen Integration sollen beide Unternehmen über die nächsten Jahre schrittweise weiter zusammenwachsen. Allianzpartnerschaften und Beteiligungen sind seit jeher für die DELTA Teil der strategischen Unternehmens-Ausrichtung. Erst vor kurzem sicherte sich die DELTA Gruppe Anteile an dem Ziviltechnikerbüro VATTER & PARTNER ZT-GmbH, um ihr Leistungsportfolio um die Bereiche Tragwerksplanung, Bauphysik, Akustik und Immissionsgutachten zu erweitern bzw. zu verstärken.

„Kooperationen und Zusammenschlüsse sind gerade in Anbetracht unserer zunehmenden internationalen Positionierung und Expansion der DELTA Gruppe ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Es freut uns, dass wir auf starke Partner:innen zählen können, um so zukünftig noch breiter und mit zusätzlichem Mehrwert für unsere Kund:innen aufgestellt zu sein und einen positiven Unternehmens-Impact zu schaffen.“, so DELTA Geschäftsführer Wolfgang Kradischnig.

Andreas Gobiet, Geschäftsführer von INGOB ergänzt: „Das interdisziplinäre Zusammenspiel und das geballte Wissen unserer Expert:innen sowie die internationale Erfahrung in verschiedenen Ländern und das Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten sichern den Zugang zu innovativen maßgeschneiderten Lösungen in unseren Leistungsbereichen. Wir verbinden fachliche Exzellenz mit betriebswirtschaftlichem Know-how und sozialer Kompetenz.“

Über die DELTA Gruppe

DELTA ist ein internationaler Gesamtdienstleister im Hochbau und ist mit mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine vertreten. Jährlich betreut DELTA Bauprojekte im Gesamtwert von ca. 5 Milliarden Euro und hat bereits zahlreiche Preise für namhafte Projekte wie das llse Wallentin Haus der BOKU in Wien oder den Koop-Award der Österreichischen Bautechnik-Vereinigung (ÖBV) für außergewöhnliche Kooperationsleistungen mit den Partner:innen beim Projekt Althan Park, gewonnen. Mit Dienstleistungen in der Architektur, Generalplanung, BIM, Baumanagement, IT und Digital Data Environment hat DELTA bereits viele erfolgreiche Projekte in den Bereichen Industrie & Office, Handel & Entertainment, Kultur & Education, Wohnbau, Gesundheitswesen, Hotel & Wellness und Infrastruktur fertiggestellt. Mehr zur internationalen DELTA Gruppe: https://www.delta.at/



Über INGOB.ZT

Die INGOB.ZT GmbH zählt zu den bedeutendsten österreichischen Ziviltechnikerbüros. Mit unserem breiten Leistungsangebot wenden wir uns an Kund:innen, die bautechnischen Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zur Bauaufsicht aus einer Hand und mit einem/r Ansprechpartner:in, suchen. Das Team der INGOB.ZT GmbH besteht derzeit aus über 55 hoch qualifizierten Beschäftigten aus allen bautechnischen Bereichen. Geleitet wird das Unternehmen vom Geschäftsführer DI Andreas Gobiet. Der Geschäftsführer, die Mitarbeiter:innen und die Partner:innen sind ausgewiesene Expert:innen in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Ihr umfassendes Wissen gibt der INGOB.ZT GmbH das Potenzial, komplexe technische, wirtschaftliche und ökologische Aufgaben zu lösen. Mehr zur INGOB.ZT: https://ingob.at/

