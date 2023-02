Uber unterstützt Erdbebenopfer

Wien (OTS) - 16. Februar 2023

Hilfsaktion in Österreich: Mit der Option Uber Erdbebenhilfe geht bei jeder vermittelten Fahrt ein Euro an UNICEF

Kostenloser Transport von Hilfsgütern in der Türkei

100.000 US-Dollar Soforthilfe an gemeinnützige Organisation vor Ort

Am 6. Februar 2023 zerstörte ein Erdbeben der Stärke 7,8 gefolgt von schweren Nachbeben zahlreiche Städte und Dörfer in der Türkei und in Syrien, forderte zehntausende Todesopfer, Verletzte und Vermisste und erschütterte Millionen von Menschen. Das Team von Uber ist in Gedanken bei allen Familien, die ihre Angehörigen, ihre Häuser und Gemeinden verloren haben.

Uber Erdbebenhilfe

Zur Unterstützung der Zivilbevölkerung in den betroffenen Regionen hat Uber eine spezielle Option in der Uber-App erstellt, mit der Nutzer in Österreich schnell und unkompliziert helfen können. Sie wählen einfach die Option Uber Erdbebenhilfe in der App aus und können so bei jeder vermittelten Fahrt einen Euro mehr auf den regulären Fahrpreis zahlen. Dieser Euro wird für UNICEF gesammelt und von Uber an UNICEF weitergeleitet. UNICEF ist sowohl in der Türkei als auch in Syrien vor Ort, um Kinder und Familien in Not zu unterstützen.

Martin Essl, General Manager Uber Österreich: “Viele Fahrer, Fahrgäste und Mitarbeiter haben Familie und Freunde in der Region. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, schnell und unkompliziert zu helfen. Mit Uber Erdbebenhilfe haben wir eine Möglichkeit geschaffen, bei der Nutzer unserer App mit jeder von uns vermittelten Fahrt für Familien und Kinder in der Katastrophenregion etwas Gutes tun können.”

Uber vor Ort in der Türkei

In der Türkei ist Uber seit Jahren aktiv und bietet aktuell Taxi-Produkte in Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya und seit kurzem auch in der vom Erdbeben betroffenen Stadt Adana an. Durch die lokale Präsenz kann Ubers Team vor Ort mithilfe der Technologie und den vielen Fahrern Hilfsorganisationen und NGOs bei ihren Bemühungen zielgerichtet unterstützen.

In der Uber-App in Istanbul gibt es beispielsweise die spezielle Option Earthquake Support, mit der Nutzer lebenswichtige Hilfsgüter spenden können. Mit einem Klick in der App lassen sich kostenlos Taxis bestellen, die Sachspenden zu den offiziellen Hilfszentren bringen.

Uber kooperiert zudem mit dem Türkischen Roten Halbmond sowie den Stadtverwaltungen in Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya und Adana bei der Logistik für die Sammlung von Hilfsgütern und Blutspendediensten. Darüber hinaus spendet Uber 100.000 US-Dollar Soforthilfe an Ahbap, eine lokale gemeinnützige Organisation, die Hilfsmaßnahmen vor Ort leitet. Uber wird sich mit seinen Mitarbeitern in der Türkei weiterhin eng mit den lokalen Partnern und Hilfsorganisationen abstimmen, um die Hilfeleistungen schnell und effektiv den Bedürfnissen anzupassen.

