AVISO: Auftaktveranstaltung zur Zero Project Konferenz stellt Lösungen für politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor

Dienstag, 21. Februar, um 09.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Zero Project Konferenz präsentieren am 21. Februar 2023 Nationalratsabgeordnete konkrete internationale Lösungen und Technologien zur Stärkung der politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Österreich.

Beim "Zero Project - Österreich-Tag" stehen ab 13.00 Uhr die eingereichten Projekte aus Österreich für den Zero Project Award 2023 im Mittelpunkt. Zudem werden zwei Studien zur medialen und politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderung vorgestellt.

Fünf internationale Beispiele zur Stärkung der politischen Teilhabe

Nach den Eröffnungs- und Begrüßungsworten von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Zero Project-Gründer Martin Essl sowie einer Keynote von Charlotte V. McClain-Nhlapo, Global Disability Advisor der World Bank Group, steht die Präsentation von fünf internationalen Best-Practice-Beispielen zur politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderung durch Abgeordnete aller Parlamentsfraktionen sowie den Innovator:innen im Zentrum der Auftaktveranstaltung.

Kira Grünberg (ÖVP) stellt das Projekt "Begleitete Elternschaft" aus Deutschland vor, das Eltern mit intellektueller Behinderung dabei unterstützt, ihre Kinder zu Hause zu erziehen.

Christian Oxonitsch (SPÖ) präsentiert die "SommerMusikWoche" des Wiener Konzerthauses, bei der Pädagog:innen eine Woche lang mit einer voll inklusiven Teilnehmergruppe singen und spielen.

Von Christian Ragger (FPÖ) wird ein Projekt aus Österreich vorgestellt, das Bildung mit Hilfe von physischen Robotern in Schulklassen, sogenannten Avataren, für Kinder, die keine Schule besuchen können, anbietet.

Heike Grebien (Grüne) informiert über ein israelisches Beratungs- und Schulungsprogramm für Menschen mit intellektueller Behinderung.

Fiona Fiedler (NEOS) präsentiert das schwedische Programm "Meine Entscheidung/Meine Wahl", das ebenfalls Menschen mit intellektuellen Behinderungen den Zugang zu politischen Prozessen ermöglicht.

Moderiert wird die Auftaktveranstaltung von ORF-Journalist Andreas Onea.

Zero Project - Österreich-Tag

Nach der Auftaktveranstaltung findet ebenfalls im Parlament ab 13.00 Uhr der "Zero Project - Österreich-Tag" statt, wo ein Überblick zu den beim Zero Project Award 2023 eingereichten österreichischen Projekten gegeben wird. Zudem werden die Ergebnisse einer umfassenden Medienstudie über Präsenz, Sichtbarkeit und Inszenierung von Menschen mit Behinderung in Medien und im öffentlichen Diskurs mit Fokus auf Politik und Wirtschaft mit anschließender Podiumsdiskussion der Studienpartner:innen präsentiert.

Ebenfalls am Programm stehen die Vorstellung der Ergebnisse einer weiteren Studie zu konkreten Ideen, wie mehr Menschen mit Behinderungen bei Wahlen in Österreich mitwirken können sowie die Lesung und Präsentation des Buches "So habe ich es aufgeschrieben - Wie ich mein Leben mit Behinderung meisterte" der Autorin Cornelia Pfeiffer.

Zero Project Konferenz 2023 findet von 22. bis 24. Februar statt

Die Essl Foundation hat mit Zero Project in den letzten Jahren das weltweit größte Netzwerk für Innovationen aufgebaut, die Inklusion und Barrierefreiheit, sowie generell Menschen mit Behinderungen unterstützen. Über 9.000 Expert:innen mit und ohne Behinderungen aus über 100 Ländern haben bislang daran mitgewirkt.

Ein Höhepunkt und Kernstück dieser Aktivitäten ist die jährlich stattfindende Zero Project Konferenz in der Wiener UNO-City, die sich in diesem Jahr von 22. bis 24. Februar den Themen selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe sowie IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) widmet. Die Konferenz hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten Austauschplattformen zum Thema Innovationen für Menschen mit Behinderungen entwickelt und findet weltweit bei den Stakeholdern große Beachtung.

Auftaktveranstaltung zur Zero Project Conference 2023

Zeit: Dienstag, 21. Februar, 09.00 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Livestream: Der entsprechende Livestream wird kurz vor Veranstaltungsbeginn auf der Website des Parlaments in der Mediathek verfügbar sein.

Zero Project - Österreich-Tag

Zeit: Dienstag, 21. Februar, 13.00 Uhr

Ort: Parlament, Theophil Hansen (Lokal 3)

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) med

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl