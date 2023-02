Samariterbund: Soziale Gerechtigkeit für alle Menschen!

Samariterbund fordert mehr internationale Solidarität und hilfreiche Fairness.

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Tages der sozialen Gerechtigkeit (engl.: „World Day of Social Justice“) am 20. Februar 2023 erklärt Andreas Balog, Geschäftsführer beim Samariterbund: „Soziale Gerechtigkeit bedeutet für den Samariterbund: Alle Menschen sollen unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status gleiche Möglichkeiten im Leben haben“.

Die Welt braucht mehr Solidarität und Mitgefühl sowie Zusammenhalt, um die vielfachen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen zu können. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auseinander. Armut, Krieg und Flüchtlingsströme sind die Folgen. Vor allem Frauen sind fast überall benachteiligt, denn Männer besitzen auch in reichen Ländern deutlich mehr Vermögen und verdienen im Schnitt mehr. Frauen sind sozial viel schlechter abgesichert – zwei Drittel aller Menschen, die keine Rente beziehen, sind Frauen.

„Es kann keine nachhaltige positive Entwicklung geben, wenn die Verteilungsgerechtigkeit und speziell die Situation von Frauen nicht berücksichtigt werden“, so Balog.



Das Selbstbewusstsein wird gestärkt



Der Samariterbund engagiert sich seit Jahrzehnten in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und leistet Humanitäre Hilfe in Krisenregionen. Derzeit werden z. B. im Irak (Al-Kohdarania) und im Niger (Tahoua) Projekte im Bildungsbereich betreut.

Im Irak sind viele Schulen als Folge des Krieges häufig in einem desolaten Zustand, kindgerechte Schulmöbel und vor allem getrennte Sanitäranlagen für Jungen und Mädchen fehlen oft. Selbst Seife und Wasser sind Mangelware.

In der Republik Niger soll ein Fußballprojekt für Mädchen Selbstbewusstsein schaffen. „Ziel des Projektes ist es, die Beteiligung von Mädchen am Sport zu verbessern und somit zur Selbstbestimmung von Mädchen durch Sport beizutragen“, erklärt dazu Barbara Schlichtinger, Samariterbund-Projektleiterin für Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. „Durch zusätzliche Sensibilisierungskampagnen stellen wir sicher, dass die Projekte für die Zielgruppe eine nachhaltige Wirkung in ihren Regionen erzielen.“



Auch in Österreich ist der Samariterbund im Einsatz

„Soziale Gerechtigkeit ist für das friedliche Zusammenleben der Nationen unverzichtbar“, sagt Reinhard Hundsmüller, Samariterbund-Bundesgeschäftsführer. „Wir brauchen eine faire Globalisierung, bei der alle Menschen die gleichen Chancen haben und nicht aufgrund von Armut, Alter, Ethnie, Religion, Kultur, Behinderung oder Geschlecht benachteiligt werden. Aber nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch bei uns muss soziale Gerechtigkeit herrschen“, so Hundsmüller.

Mit bundesweiten und regionalen Einrichtungen ist der Samariterbund in Österreich aktiv. Da gibt es z. B. das LernLEO für Kinder und Jugendliche (eine Gratis-Hausaufgaben- und Lernunterstützung für Kinder aus Familien, die sich private Nachhilfestunden nicht leisten können). Die Samariterbund-Sozialmärkte helfen Menschen mit wenig Geld beim günstigen Einkauf von Waren des täglichen Lebens. Und die Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ erreicht all jene, die durch das soziale Netz fallen würden. Begünstigte sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die medizinische Therapien benötigen, die von den Kassen nicht bezahlt werden.





