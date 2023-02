„Wer nichts weiß, muss alles essen“ gewinnt Ö3 Podcast-Award

In eigener Sache: Der Schladminger Verein Land schafft Leben gewinnt mit seinem Lebensmittel-Podcast den Ö3 Podcast-Award.

Wien (OTS) - Die Freude im Land schafft Leben-Team könnte größer nicht sein: Nach dem dritten Platz im Vorjahr konnte der Verein mit seinem Podcast „Wer nichts weiß, muss alles essen“ heuer den Preis für den ersten Platz beim Ö3 Podcast-Award abstauben. Die beiden Podcast-Hosts und Vereins-Vorstände Hannes Royer und Maria Fanninger freuen sich aber nicht nur über die Auszeichnung selbst, sondern vor allem auch darüber, wie wichtig den Menschen die Themen Lebensmittelproduktion und Ernährung heute sind:

„Wir sind absolut überwältigt, dass wir mit unserem Podcast so viele Menschen begeistern können, und möchten uns von ganzem Herzen bei unserer Community bedanken – ihr seid einfach unglaublich. Ein großes Danke gilt natürlich auch der Jury von Ö3. Ganz besonders freuen wir uns aber darüber, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, wo ihr Essen herkommt, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden und was das für unseren Körper und unsere Umwelt bedeutet. Gemeinsam können wir hier richtig viel bewegen, und das ist einfach gewaltig.“

Der Podcast zum Thema Lebensmittel

„Wer nichts weiß, muss alles essen“ konnte sich beim diesjährigen Ö3 Podcast-Award gegen über 1300 eingereichte Formate durchsetzen. In den immer donnerstags erscheinenden Podcast-Episoden unterhalten sich die Land schafft Leben-Mitbegründerin Maria Fanninger und der Bio-Bergbauer und Vereins-Obmann Hannes Royer mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und geben einen noch nie dagewesenen Einblick hinter die Kulissen unseres Lebensmittelsystems. Themen wie Tierwohl, Umwelt, Bildung, Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit werden dabei aufs Tableau geholt, wobei die ein oder andere intensive Diskussion, aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

"Wer nichts weiß, muss alles essen" Hier geht's zum Podcast

