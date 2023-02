506 erweitert KI-basierte Customer Intelligence Lösung um Consent Management Lösung Web Care

Linz (OTS) - Der österreichische KI und Marketing Data Science Pionier 506 erweitert seine KI-basierten 506 Customer Intelligence Lösung um den österreichischen Marktführer für datenschutzkonformes Consent Management DataReporter. Mit WebCare des LegalTech Unternehmens DataReporter kann ab sofort eine Komplettlösung für das vollautomatisierte und datenschutzkonforme Consent Management von Websitebesuchern für alle Marketing Data Produkte von 506 eingesetzt werden.

Ein DSGVO-konformes Consent Management ist die Basis für jede Daten- und KI-Anwendung im Marketing.

DSGVO-konforme Tracking-Daten sind die Basis für die Analyse der digitalen Customer Journey. Eine entscheidende Rolle für das korrekte Tracking von Websites und Onlineshops spielt hierbei vor allem die Einwilligung. DataReporter bietet dafür eine herausragende und vollständige Consent Management Lösung, die sicherstellt, dass möglichst viele und qualitative Website-Daten datenschutzkonform erhoben werden können. Dies hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse der KI-gestützten Customer Intelligence Lösungen von 506, mit denen erstmals die tatsächlichen Interessen von Besuchern und Kunden erfasst werden können.

Durch die Integration der DataReporter Lösung in die Customer Intelligence Plattform von 506 ist es auch für DataReporter Kunden erstmals möglich, die Tracking und Customer Intelligence Lösungen von 506 zu nutzen, um ihre Daten mit KI auszuwerten und so zu erfahren, was Besucher und Kunden wirklich wollen.

Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden eine Komplettlösung anzubieten, mit der sie die Datenmenge für ihre Marketingstrategien auf ein neues Niveau heben können. Gerhard Kürner CEO 506.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Kürner - CEO, 506 Data & Performance GmbH

Mobil: +43 650 446 67 77

E-Mail: gerhard @ 506.ai