Great Place to Work® und morning starten Partnerschaft

Für eine Revolution im Recruiting, die Lösung des Fachkräftemangels und zur nachhaltigen Verbesserung unserer Arbeitswelten.

Dabei ist es Great Place to Work® ein besonderes Anliegen wichtige Trends wie Reverse Recruiting proaktiv zu unterstützen. Durch die Kooperation mit morning.jobs wird ein wichtiges Thema in den Vordergrund gerückt: beste Arbeitsplätze zu finden und diese mit den individuellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten von Menschen zu matchen.“ Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place to Work® 1/5

Wir betrachten Menschen und Unternehmen in all ihren Facetten, um versteckte Potenziale zu entdecken und damit für neue Perspektiven zu sorgen, die beide Seiten – Unternehmen und Mitarbeiter – langfristig motivieren. erläutert Alex Möslinger-Neundlinger, Co-Founder von morning. 2/5

Die geplanten Aktivitäten sehen unter anderem vor, ein gemeinsames Angebot zu schaffen und in der Positionierung zu Kunden als Solution-Provider und Turbo im akuten Recruiting-Gap zu fungieren. Die Formel dabei ist einfach erklärt Jan Hosa, Brand Head bei morning 3/5

Die Partnerschaft macht jetzt schon Spaß - weil wir aus unseren jeweiligen Visionen in wenigen Minuten eine gemeinsame Story machen konnten und sofort gegenseitig den Sinn und Mehrwert für unsere Kunden erkannt haben. No-brainer, wie man so schön sagt.” ergänzt Markus Wildberger-Niederleithner, Geschäftsführer von morning 4/5

Visionäres und wertschätzendes Teamwork hat die Kraft, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Jörg Spreitzer 5/5

Wien (OTS) - Die Partnerschaft der beiden Unternehmen folgt einer gemeinsamen Vision und ist damit ein “perfect match” im Sinne der Unternehmen und Menschen am Arbeitsmarkt - denn dieser ändert sich gerade rasant. Generationen von jungen Menschen mit neuen Voraussetzungen und Einstellungen und das Streben nach Sinn und Nutzen verändern gerade die Art und Weise, wie sich Unternehmen positionieren müssen – nicht nur Richtung ihrer Kund:innen, sondern besonders zu Mitarbeitenden und Talenten. Arbeitgeber:innen müssen ihre Transformation zu “purposeful Organisations” zügig vollziehen, um sich morgen noch attraktiv am Markt zu positionieren.

Dieser Aufgabe widmet sich weltweit seit mehr als 20 Jahren GREAT PLACE TO WORK® und unterstützt seither Unternehmen dabei, zu großartigen Arbeitgeber:innen zu werden. Die Autorität in Sachen Arbeitsplatzkultur macht Unternehmen durch ihre datenbasierten Analysen, umfangreichen Expertisen und Lösungen für Recruiting, Employer Branding und Zertifizierung nicht nur als großartige Arbeitgeber:innen sichtbar, sondern hilft ihnen auch nachhaltig, dies zu bleiben.

„Dabei ist es Great Place to Work® ein besonderes Anliegen wichtige Trends wie Reverse Recruiting proaktiv zu unterstützen. Durch die Kooperation mit morning.jobs wird ein wichtiges Thema in den Vordergrund gerückt: beste Arbeitsplätze zu finden und diese mit den individuellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten von Menschen zu matchen.“ So Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place to Work®.

Das innovative Wiener Start-Up morning hilft, ki-unterstützt Menschen, ihren idealen Karrierepfad zu finden und sie mit den passenden Unternehmen zusammenzubringen. Morning sieht sich als Karriere-Ökosystem einer neuen Generation – ganzheitlich, fair, anders.

“Wir betrachten Menschen und Unternehmen in all ihren Facetten, um versteckte Potenziale zu entdecken und damit für neue Perspektiven zu sorgen, die beide Seiten – Unternehmen und Mitarbeiter – langfristig motivieren." , erläutert Alex Möslinger-Neundlinger, Co-Founder von morning.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen ergänzt einerseits das Lösungs-Portfolio von Great Place to Work und bietet damit eine neuartige Möglichkeit für Unternehmen, ihrer Zertifizierung nicht nur effizient beim Recruiting ausspielen zu können, sondern schafft darüber hinaus noch höhere Potentiale, passende Talente direkt zu den zu besetzenden Rollen zu matchen.

Die geplanten Aktivitäten sehen unter anderem vor, ein gemeinsames Angebot zu schaffen und in der Positionierung zu Kunden als Solution-Provider und Turbo im akuten Recruiting-Gap zu fungieren. Die Formel dabei ist einfach, erklärt Jan Hosa, Brand Head bei morning.

“Die besten und passendsten Talente finden und mit den besten und passendsten (zertifizierten) Unternehmen Österreichs zu matchen - datenbasiert, KI-unterstützt und nachhaltig wirkend.”

“Die Partnerschaft macht jetzt schon Spaß - weil wir aus unseren jeweiligen Visionen in wenigen Minuten eine gemeinsame Story machen konnten und sofort gegenseitig den Sinn und Mehrwert für unsere Kunden erkannt haben. No-brainer, wie man so schön sagt.”, ergänzt Markus Wildberger-Niederleithner, Geschäftsführer von morning.



Jörg Spreitzer: „Visionäres und wertschätzendes Teamwork hat die Kraft, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern.“

morning-Karriereplattform einer neuen Generation Unternehmen bewerben sich bei dir morning

Rückfragen & Kontakt:

https://morning.jobs/

Mail: office @ morning.jobs

mediumrare GmbH

Börseplatz 6/14

1010 Wien



www.greatplacetowork.at

Mag. Stephanie Thaller

sthaller @ greatplacetowork.at

Nibelungengasse 1-3, Top 50

1010 Wien