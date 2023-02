Greenpeace-Kritik: FIS betreibt mit Kompensationszahlungen reines Greenwashing

FIS als “klimapositiv” zu bezeichnen ist unhaltbar, zeigt Greenpeace-Analyse

Wien (OTS) - Eine Analyse von Greenpeace hat ergeben, dass die Behauptung des FIS-Präsidenten Johan Eliasch, die FIS sei “klimapositiv”, unhaltbar ist. Die Kompensationsprojekte sind vollkommen intransparent und daher nicht nachvollziehbar. “Bezeichnungen wie klimaneutral oder im Fall der FIS sogar klimapositiv sind irreführend. Sie sind nichts anderes als reines Greenwashing”, sagt Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich. Greenpeace unterstützt hingegen die Forderungen von ÖSV-Skirennfahrer Julian Schütter an die FIS: In einem Brief ruft er gemeinsam mit über 130 weiteren Athleten, darunter Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zu konsequenten, realen Klimaschutzmaßnahmen statt Kompensationszahlungen auf.

Die Greenpeace-Analyse zeigt: Statt selbst konsequent CO2 zu reduzieren, behauptet die FIS für Kompensationsprojekte, wie Aufforstungen oder Waldschutz, zu zahlen und damit klimapositiv zu sein. Der Begriff klimapositiv wird dann verwendet, wenn man die eigenen CO2-Emissionen überkompensiert. Um wie viele Gesamt-CO2-Emissionen es sich bei der FIS handelt, wie sie klimaneutral beziehungsweise klimapositiv wird und welche Projekte dafür verantwortlich sind, ist komplett undurchsichtig und nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon gibt es keine Information, wie viel und wie CO2-Emissionen eingespart werden sollen. Auf der FIS-Website findet sich kein Nachhaltigkeitsreport und es wird nicht klar, welche Projekte unterstützt werden. Auf der Seite des Partners Cool Earth kann hingegen nur für die Organisation allgemein gespendet werden. Es bleibt im Dunkeln, ob die Emissionen aller Scopes, also direkter und indirekter Emissionen, kompensiert wurden.

"Dem Skisport schmilzt die Daseinsgrundlage davon. Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen und etwa bei Großveranstaltungen wie der Ski-Weltmeisterschaft direkt CO2 einzusparen, anstatt in weit entfernte Projekte zu investieren. Das Modell der Kompensation ist ein Betrug an unserem Planeten”, sagt Bittner.

