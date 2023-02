Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet: Bundesländer stellen als Soforthilfe 2 Mio. Euro zur Verfügung

LH Doskozil: „Menschen vor Ort sollen schnellstmögliche Hilfe erhalten“

Eisenstadt (OTS) - Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit inzwischen mehr als 40.000 bestätigten Todesopfern und 26 Millionen Menschen, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Türkei und Syrien von der Katastrophe betroffen sein könnten, kündigen die österreichischen Bundesländer finanzielle Unterstützung an. „Die Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet nach dem verheerenden Erdbeben macht uns alle tief betroffen. Die Lage vor Ort ist dramatisch und verschlechtert sich weiter zusehends. Angesichts der humanitären Katastrophe ist es ein großes Anliegen der Bundesländer, sich solidarisch zu zeigen und den Menschen vor Ort schnellstmögliche Hilfe zukommen zu lassen. Aus diesem Grund wird eine Soforthilfe der Länder in Höhe von zwei Millionen Euro bereitgestellt“, erklärt LH Hans Peter Doskozil in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz.



Der Betrag wird zwischen den Ländern nach dem Bevölkerungsschlüssel aufgeteilt, die Abwicklung erfolgt über die Austrian Development Agency (ADA). Für die Bundesländer ist die Unterstützung angesichts der humanitären Katastrophe eine Selbstverständlichkeit: „Seitens der Länder möchten wir den in Not geratenen Menschen helfen und ein Zeichen gelebter Solidarität setzen. Die Bundesländer bekennen sich damit zu einer großen Tradition der Hilfsbereitschaft, die die Bevölkerung auch bei anderen großen internationalen Krisen in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat“, so Doskozil.

