FPÖ – Ragger: „Klima-Klebern muss der Geldhahn zugedreht werden!“

Ministerien sollen Geldflüsse der NGOs offenlegen

Wien (OTS) - Die im ägyptischen Scharm asch-Schaich abgehaltene UN-Klimakonferenz - kurz COP27 - im November 2022 ist an Farce bislang unübertroffen: „Die ganze Welt war mit dem Flieger angereist, darunter Lobbyisten von Öl- und Gaskonzernen wie auch unsere Staatsspitze mit der grünen Öko-Ministern Gewessler, um sich zu beraten, wie sich wohl CO2 einsparen ließe. Diesem Gegensatz nicht genug, liegen nun ernstzunehmende Hinweise vor, wonach sich die Klima-Kleber dieser Tage allesamt für ein nettes Salär auf die Straße picken. Anscheinend weiß man wohl auch mehr darüber, woher der Geldsegen stammt“, sagte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Christian Ragger.

Der teure Benzinpreis, nicht zuletzt durch die CO2-Steuer in lichte Höhen getrieben, sei für Ragger mitverantwortlich für die Rekordinflation von 11,1 Prozent. „Dass diese Klima-Mehreinnahmen möglicherweise für die Klimaschutz-Bewerbung in Form von NGO-finanzierten Straßenblockaden zurückgespeist werden könnten, lässt den Kragen platzen. Keinem Menschen in Österreich kann man mehr verständlich erklären, warum er jedes Monat tiefer in die Tasche greifen muss!“, so Ragger.

Ragger zur enttarnten Scheinheiligkeit: „Sollten Protest-Picker mit Tempo 100-Forderungen, die Einsatzkräfte wie die Rettung behindern, nicht allein aus Überzeugung, sondern auch aus Taschengeldräson heraus handeln, können auch jüngste Südost-Asien-Urlaubsfotos von sogenannten Privatpersonen nicht mehr erklären, wie sehr man es mit dem Klimaschutz hält, wenn einmal keine Hand mit Geldscheinen winkt. Und genau dieser gute Spender gehört ans Licht gebracht – dann 'trägt der Kaiser keine Kleider mehr'.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at