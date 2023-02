MCI weist Unterstellung entschieden zurück: Wir sind nicht für die Kostenüberschreitung verantwortlich!

Behauptungen der Projektbeteiligten völlig haltlos | Transparente Aufklärung gefordert | MCI steht mit allen Informationen bereit

Innsbruck (OTS) - In aller Entschiedenheit verwehrt sich das MCI gegen die Zuschreibung, für die nun plötzlich behauptete Kostenüberschreitung beim Neubau des MCI Campus in Höhe von 30 Mio. Euro verantwortlich zu sein: „Die in den Raum gestellten Unterstellungen entbehren jeder Grundlage und sind völlig haltlos“, so das MCI in einer gemeinsamen Presseaussendung, die von allen wesentlichen Entscheidungstragenden der Unternehmerischen Hochschule® unterzeichnet ist.

„Man möge doch einfach einmal jene ‚Wünsche und Anregungen des MCI‘ auf den Tisch legen, die immer wieder diffus als Argument für nun offenbar ausufernden Kosten behauptet werden. Es gibt sie einfach nicht“, so das MCI in der gemeinsamen öffentlichen Stellungnahme.

„Im Gegenteil: Vom vielfach geprüften, durch wiederholte Streichungen ohnehin auf ein Mindestmaß reduzierten und vom Tiroler Landtag beschlossenen Raum- und Funktionsprogramm haben wir sogar schon weitere Abstriche hingenommen.“

Seitens des MCI sieht man einer Prüfung der Fakten jedenfalls gelassen entgegen und würde eine solche sogar begrüßen: „Wir wären froh, wenn endlich Transparenz in diesen Prozess und in die nicht nachvollziehbaren Zahlenwerke und Argumentationslinien käme. Wir stehen gerne mit allen verfügbaren Unterlagen und Informationen bereit, um Licht in den Sachverhalt zu bringen.“

Die Pressemitteilung endet mit einem dringenden Appell: „Vor mehr als 20 (!) Jahren wurde der Neubau des MCI Campus am sogenannten Fennerareal beschlossen. Seit Jahren wird dieser immer wieder verschoben. So kann es einfach nicht weitergehen. Der Campus ist endlich umzusetzen. Das sind wir unseren Forschenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, unseren Studierenden und Alumni, unseren Stakeholdern und Partnern und der Zukunft unseres Standorts schuldig!“

Gezeichnet:

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats

Wolfgang Eichinger, stv. Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats, Vorsitzender des Fördervereins Technik

Andreas Altmann, MCI Rektor

Franz Pegger, Leiter des MCI Hochschulkollegiums

Johannes Dickel, Vorsitzender des MCI Betriebsrats

Laura Flür, Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler:innenschaft am MCI

Michael Kraxner, Leiter MCI Forschung, Technologie & Transfer (CTO)

Tommy Mayr, Prokurist und Leiter MCI Infrastruktur (COO)

Peter Mirski, Leiter MCI Zentrale Informatik & IT (CIO)

Zur Webseite Klicken Sie Hier

Rückfragen & Kontakt:

MCI | Die Unternehmerische Hochschule®



Patricia Pichler

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

patricia.pichler @ mci.edu



Tommy Mayr

Prokurist und Leiter MCI Infrastruktur (COO)

+43 (0)512 2070 1110



Andreas Altmann

MCI Rektor

+43 (0)512 2070 1050