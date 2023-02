TUMI STARTET DIE KAMPAGNE „UNPACK TOMORROW" FÜR FRÜHJAHR 2023 MIT NEUEN UND WIEDERKEHRENDEN TUMI-CREW-MITGLIEDERN WIE RICHARLISON DE ANDRADE, RENEÉ RAPP, LANDO NORRIS UND SON HEUNG-MIN

New York (ots/PRNewswire) - Die Marke wird neben der Kampagne außerdem eine Reihe neuer Kultmodelle für die Saison einführen, die jeweils von einem der präsentierten globalen Sport- und Unterhaltungsstars vorgestellt wird

Heute hat die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre neueste globale Kampagne „Unpack Tomorrow" gestartet, die die Bedeutung von zuverlässigen Reiseprodukten in einer Welt voller Ungewissheiten illustriert. Die Kampagne wurde von Regisseur Todd Tourso zum Leben erweckt und umfasst drei Kurzfilme, die im Verlauf der Saison erscheinen, mit dem Profi-Fußballer Richarlison de Andrade, der Schauspielerin und Sängerin/Songwriterin Reneé Rapp und dem zurückkehrenden TUMI-Crew-Mitglied und McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris. Die Serie bietet einen nahen und persönlichen Einblick in die facettenreichen Karrieren der Stars und wird die vielen Möglichkeiten vorstellen, wie das neueste Angebot von TUMI mit den Kollektionen Alpha Bravo, Voyageur und McLaren dazu beitragen wird, das Leben der globalen Sport- und Unterhaltungstars nahtloser zu gestalten.

„In dieser Saison wurden wir von einer neuen Reihe von Verbrauchern inspiriert, die häufiger als je zuvor reisen, sowohl aus geschäftlichen als auch privaten Gründen", sagte Victor Sanz, Creative Director von TUMI. „Unsere Kollektionen für das Frühjahr 2023 wurden speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und stellen Stücke vor, die Langlebigkeit, Funktionalität und Stil bieten, wo immer die Reise auch hinführt."

Im ersten Teil von „Unpack Tomorrow" ist der brasilianische Profi-Fußballer Richarlison zu sehen, der vor Kurzem sein Team in das Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft 2022 geführt hat. Das Video dokumentiert einen Tag im Leben des Sportlers und zeigt, wie die Kollektion Alpha Bravo von TUMI entwickelt wurde, damit er alle Herausforderungen seines Tages meistern kann. TUMI wird in seiner legendären Kollektion Alpha Bravo saisonale Neuheiten mit neuen Farbkombinationen einführen, die den utilitaristischen Wurzeln und dem militärisch inspirierten Erbe der Kollektion treu bleiben. In dieser Ausgabe wird außerdem Son Heung-min seine Lieblingsartikel aus der Kollektion aus seiner eigenen Perspektive präsentieren. „In meinem zweiten Jahr meiner Zusammenarbeit mit TUMI kann ich definitiv bestätigen, dass meine Taschen sehr langlebig sind", sagte Son. „Als Sportler weiß ich nie, was als Nächstes kommt, aber ich bin zuversichtlich, da ich mit TUMI auf alles vorbereitet bin, was die Zukunft mit sich bringt."

Die übrigen Videos von „Unpack Tomorrow" werden im März und April eingeführt und werden TUMI weiterhin an der Spitze der „nomadischen" Reisebewegung positionieren. Im März wird die aus Sex Lives of College Girls und Mean Girls: The Musical bekannte Schauspielerin Reneé Rapps zeigen, wie sie von TUMI auf allen Wegen ihrer Karriere begleitet wird. Reneés Teil der Kampagne wird den Relaunch der beliebten Damenkollektion Voyageur von TUMI beinhalten, die Recyclingmaterialien in ihren Kerndesigns enthalten. Mit einer Neukonzeptionierung des Designs, die sich auf Vielseitigkeit und verbesserte Funktionalität konzentriert, wird die Marke die wichtigsten Modelle in trendigen Nylonmaterialien neu einführen.

Die letzte Ausgabe von „Unpack Tomorrow" wird im April erscheinen, mit dem wiederkehrenden TUMI-Crew-Mitglied und F1-Fahrer Lando Norris und der dritten TUMI | McLaren Kollektion, die diesmal das 60. Jubiläum von McLaren feiert, mit der charakteristischen Papaya-Farbpalette. Landos Kampagnenvideos werden dem Superstar-Rennfahrer in einer Montage auf seinen Reisen folgen, wobei ein McLaren Artura sowie die Art und Weise präsentiert wird, wie die Performance seiner TUMI-Tasche zu seiner eigenen passt. Die Zusammenarbeit zwischen TUMI und McLaren anlässlich des besonderen Jubiläums der elitären Supersportwagenmarke wird darüber hinaus in ihren neusten Artikeln der Saison Mode, Lifestyle und Technologie nahtlos integrieren.

Während der gesamten Saison wird die Marke eine Reihe von globalen Aktivierungen veranstalten und der Welt zeigen, wie „Unpack Tomorrow" mit TUMI geht. Weitere Details werden im Verlauf der Saison bekannt gegeben.

Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige essenzielle Artikel für Business, Reise und Performance, um das Leben unterwegs in all seinen Aspekten aufzuwerten, zu vereinfachen und zu verschönern. Indem wir makellose Funktionalität mit einem Geist der Genialität verbinden, setzen wir uns dafür ein, das Reisen in den lebenslangen Dienst der Beweger und Macher zu stellen, damit sie ihre Leidenschaften verfolgen können. Die Marke wird weltweit in über 75 Ländern an etwa 2.000 Verkaufsstellen verkauft.

Weitere Informationen über TUMI finden Sie auf TUMI.com

