Wirtschaftsbund ad Teilzeit: Sozial ist, wer vor Altersarmut schützt!

Jeitler-Cincelli: Richtiger Gedankenanstoß von Kocher. Frauen in betreuungsnotwendiger Teilzeit müssen bessergestellt werden, als jene, die sich Teilzeit leisten können.

Wien (OTS) - „Wir sehen uns seit geraumer Zeit mit massiven Herausforderungen am Arbeitsmarkt konfrontiert. Insbesondere der Arbeits- und Fachkräftemangel macht Österreichs Wirtschaft und Gesundheitsbereich zu schaffen. Der Gedankenanstoß von Bundesminister Martin Kocher zur effizienteren Gestaltung von Sozialleistungen für Teilzeitbeschäftigte ist ein wichtiger Impuls für künftige Arbeitsmarktreformen“, so die stv. Generalsekretärin und Abg. z. NR. Carmen Jeitler-Cincelli.



Linke Scheinheiligkeit hilft uns Frauen nicht

„Es ist unverständlich, wie jetzt am Rücken von uns Frauen und Müttern von Seiten der SPÖ jene verteidigt werden, die sich Teilzeit leisten können oder leisten wollen. BM Kocher hat unmissverständlich klar gemacht, dass niemand in betreuungsnotwendiger Teilzeit mit Einschränkungen rechnen muss. Wir haben aber in Österreich ein Drittel an Teilzeitmitarbeitern, die davon gar nicht betroffen sind, sondern Vollzeitarbeit als Modell einfach generell für sich ablehnen - und zwar Frauen wie Männer. Das sind von den insgesamt rund 1,2 Millionen Teilzeitmitarbeitern 400.000 Menschen. Diese entscheiden sich selbst für dieses Lebenskonzept - daher sollten sie auch nicht gleichgestellt sein bei diversen Förderungen und Unterstützungsleistungen wie z.B. Klima- oder Antiteuerungsbonus, diese werden ja von den leistungsbereiten Steuerzahlern finanziert. Da gerade die langjährige Teilzeit ja der Hauptgrund für Altersarmut und Gender Pay Gap ist, müssen wir hier auch ansetzen. Sozial ist, wer hier die richtigen Voraussetzungen schafft: Ausbau der Kinderbetreuung, Vollzeit attraktiveren und freiwillige Teilzeit unattraktiver gestalten. SPÖ und Gewerkschaft spielen hier also ein falsches Spiel und zeigen damit ein mangelndes Verständnis für die Herausforderungen in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt“, so Jeitler-Cincelli abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at