NEOS zu Equal Pay Day: Wahlfreiheit schaffen, Kinderbetreuung ausbauen

Brandstötter: „Qualitativ hochwertige, möglichst kostenlose und gut ausgebaute Kinderbetreuung ermöglicht Müttern, Vollzeit zu arbeiten und bietet echte Wahlfreiheit.“

Wien (OTS) - NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter fordert anlässlich des Equal Pay Day einmal mehr echte Wahlfreiheit für Frauen hinsichtlich der Vereinbarung von Kindererziehung, Betreuung und Beruf: „Für jedes Lebensmodell muss Platz sein. Jede Frau soll ihr Leben so gestalten können, wie sie es möchte und für richtig hält. Was aber nicht geht, ist, wenn Entscheidungen für einen getroffen werden, weil es einfach keine Alternativen gibt. Es ist nicht okay, wenn man dauerhaft in Teilzeitarbeit gezwungen wird, weil der Kindergarten zu Mittag schließt. Es ist nicht okay, wenn Frauen beruflich nicht durchstarten können, weil sie Mütter sind. Und es ist nicht okay, dass Frauen aus diesen Gründen immer noch bedeutend weniger verdienen als Männer.“

Damit sich die Stellung von Frauen am Arbeitsmarkt bessert, müssen sich die Rahmenbedingungen in vielerlei Hinsicht ändern. Dazu gehören flexiblere Arbeitszeiten, mehr Väterbeteiligung durch individuelle Ansprüche auf Karenz- und Kinderbetreuungsgelder sowie ein automatisches Pensionssplitting. Flächendeckende Kinderbetreuung sei jedoch „der zentrale Schlüssel für die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen“, ist Brandstötter überzeugt: „Qualitativ hochwertige, möglichst kostenlose und gut ausgebaute Kinderbetreuung mit Rechtsanspruch ab dem erste Geburtstag ermöglicht Müttern, Vollzeit zu arbeiten und bietet echte Wahlfreiheit. Wer aber keine adäquate Kinderbetreuung hat, ist weder frei noch hat er die Wahl.“

Die Bundesregierung müsse aus vergangenen Versäumnissen lernen und „besser gestern als heute“ in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren, denn: „Die Freiheit der Frau beginnt in der eignen Geldbörse,“ so die NEOS-Frauensprecherin abschließend.

