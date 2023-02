Druck ist der falsche Weg

Wir im Netzwerk von arbeit plus, Soziale Unternehmen Österreich, arbeiten täglich mit Menschen zusammen, die aktuell keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. In unseren Unternehmen hat sich gezeigt, was es braucht, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen: Möglichkeiten eines stufenweisen Einstiegs, neue Lösungen für Care- und Sorgearbeit, fließende Wechsel zwischen Qualifizierung und Beschäftigung. Wir appellieren an Minister Kocher in seinen Bemühungen um Arbeitskräfte, auch jene 90.000 Menschen nicht zu vergessen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind.

Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus Österreich

1/3