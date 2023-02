FPÖ – Ecker zu Equal Pay Day: „Frauen sind in Österreich noch immer Gehaltsverlierer!“

„Lohn- und Pensionsschere endlich schließen – Erwerbstätige Frauen müssen generell Anspruch auf Mindestpension haben“

Wien (OTS) - „Die Lohnschere für Frauen schließt sich noch immer nicht, Frauen sind noch immer die Gehaltsverlierer in diesem Land. Auch ist es ein Armutszeugnis, dass wir nach wie vor darüber diskutieren müssen“, so heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA anlässlich des morgigen Equal Pay Day. „Geredet wurde aber schon genug, jetzt müssen Tagen folgen. Aber mit Sicherheit nicht in der Art und Weise, wie ÖVP-Arbeitsminister Kocher es gestern gesagt hatte – nämlich bei Teilzeitarbeit die Sozial- und Familienleistungen zu kürzen. Frauen sind unter anderem auch wegen der Lohnschere noch immer massiv von Armut und in Folge von Altersarmut betroffen“, betonte Ecker.

„Statt über komplett verfehlte Bestrafungen für jene zu philosophieren, die Teilzeit arbeiten, wäre es wesentlich sinnvoller, wenn wir als Gesellschaft endlich die von Frauen geleistete wertvolle Arbeitszeit im Familienverband wertschätzen. Dazu wäre es nötig, dass sich diese Care-Zeit endlich auf die Pension später auswirkt. Daher ist es nun notwendig, die Pensionsansprüche für Frauen zu ändern. Wer Pflege übernimmt und die Kinderbetreuung nicht außer Haus gibt, dem soll dies auch in Folge am Pensionskonto angerechnet werden“, warnte Ecker davor, dass „wir zwar jetzt vor dem Hintergrund des Equal Pay Day erneut über die Lohnschere diskutieren, aber wir haben in Wahrheit auch eine Pensionsschere, die endlich angegangen werden muss.“

„Ich bleibe dabei: Frauen, die erwerbstätig sind, müssen generell Anspruch auf eine Mindestpension haben, nicht nur auf eine Mindestpension gemeinsam mit dem Ehemann“, zeigte sich Ecker davon überzeugt, dass damit auch in vielen Fällen die einhergehende drohende Altersarmut eingedämmt werden könnte.

