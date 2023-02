ORF-III-Wochenhighlights: Schwerpunkt zum Ukraine-Krieg, Start für neuen Info-Podcast, Brucknerfest Linz

Von 20. bis 26. Februar 2023

Wien (OTS) - Programmschwerpunkt zum Krieg in der Ukraine

In einer neuen „Runde der ChefredakteurInnen“ am Donnerstag, dem 23. Februar 2023, um 21.05 Uhr, zieht ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer Medien Zwischenbilanz zu den Entwicklungen und Folgen des militärischen Konflikts in der Ukraine. „Russlands Kriege“ stehen am Samstag, dem 25. Jänner, ab 20.15 Uhr im Mittelpunkt der gleichnamigen dreiteiligen ORF-III-Premiere. Die Dokumentationen „Zarenreich“, „Sowjetunion“ (21.05 Uhr) und „Putin“ (21.55 Uhr) zeigen neben historischen Auseinandersetzungen auch, wie der russische Präsident versucht, das Land als globale Supermacht zu positionieren. Der Film „Ukraine – im Schatten Russlands“ (22.45 Uhr) über geschichtliche Hintergründe zwischen den beiden Nationen beschließt den „zeit.geschichte“-Abend.

Brucknerfest Linz und „Kultur Heute“ mit „Sichrovskys Foyer“

Unter dem Motto „Tag der Chöre“ präsentiert „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 26. Februar, ein besonderes Programm vom Brucknerfest Linz: In „Musik zwischen Krieg und Frieden“ (20.15 Uhr) erklingen neben Werken von Anton Bruckner auch Kompositionen von Arnold Schönberg, Richard Strauss, Kurt Weill, Hugo Wolf und Karl Weigl. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien leitet Markus Stenz. In seiner Rubrik „Sichrovskys Foyer“ berichtet ORF-III-Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) über die Premieren der Produktionen „In den Alpen“ aus dem Volkstheater (20. Februar) und „Belshazzar“ aus dem Musiktheater Wien (21. Februar).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Eine neue Ausgabe von „Heimat Österreich“ widmet sich am Mittwoch, dem 22. Februar, dem Winter „Rund um Lech“ (20.15 Uhr). Die Neuproduktion zeigt, wie die bäuerliche Arbeit aufgrund der kalten Jahreszeit etwas ruht, aber die Tage trotzdem voller Aufgaben sind. Anschließend präsentiert ORF III zwei „Landleben“-Premieren: „Im Fuschertal“ (21.05 Uhr) sind die Winter lang und selbst im Sommer bleiben die höchsten Gipfel mit Schnee bedeckt. Wie die Menschen im Einklang mit den Beschwerlichkeiten und der Schönheit der weißen Landschaft leben, ist auch „Im Defereggental“ (21.55 Uhr) zu sehen. Am Donnerstag, dem 23. Februar, steht ab 20.15 Uhr die neue „Land der Berge“-Ausgabe „Im Reich der Tauernkönigin – Die zeitlose Wildnis“ (20.15 Uhr) auf dem Spielplan. Der Film begibt sich auf einen Streifzug durch die besondere Historie der Kärntner Region, die Geschichte des Alpinismus und die einzigarte Flora und Fauna.

Faschingshöhepunkt(e) mit Niavarani, Gernot, Gruber & Co.

ORF III präsentiert am Montag, dem 20. Februar, die Neuproduktion „Niavaranis Faschingsexpress“ (20.15 Uhr). Gemeinsam mit Monika Gruber, Otto Schenk und Andreas Steppan überzeugt er mit unterhaltsamen Pointen und lustigen Sagern. Zu sehen sind unter anderem auch Ausschnitte aus den Theaterkomödien „Romeo und Julia“ und „Richard III.“. Danach erzählt der Kabarettist in „Michael Niavarani – So fing alles an“ (21.05 Uhr) von seinen ersten Schritten in der Unterhaltungsbranche. Die Sendung „Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre“ (22.20 Uhr) beschließt den Abend mit einem Zusammenschnitt aus bewährten Klassikern. Auch am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, sorgen Kabarettprogramme von Monika Gruber (20.15 Uhr), Klaus Eckel (21.50 Uhr) und Andreas Vitásek (23.00 Uhr) für beste Unterhaltung.

Heilender Humor in „MERYN am Montag“, vielseitiges Fasten in „treffpunkt medizin“

Die aktuelle Sendung „MERYN am Montag“ beschäftigt sich am 20. Februar damit, wie „Humor heilt – Ihre Fragen an Medizinkabarettist Dr. Ronny Tekal“ (18.45 Uhr). Gemeinsam mit ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet er Publikumsfragen zur Bedeutung des Lachens für die Gesundheit. Am Mittwoch, dem 22. Februar, widmet sich eine neue Ausgabe der Reihe „treffpunkt medizin“ den „Gesundheitsmythen Detox: Leber und Galle“ (22.30 Uhr). Anschließend befasst sich das Medizinformat mit der Frage „Jünger durch Fasten? Hungern & Heilen“ (23.20 Uhr).

„Donnerstag Nacht“: „Die Tafelrunde“, „Kabarett im Turm“ und „Kabarett direkt“

Die „Donnerstag Nacht“ am 23. Februar startet mit der Satireshow „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr), in der Host Gerald Fleischhacker diesmal Gery Seidl, Stefan Haider, Aida Loos und Maria Muhar begrüßt. Danach beschließen zwei ebenfalls humorvolle Premieren den Abend: In „Kabarett im Turm“ gastiert Seppi Neubauer mit „Das Beste vom Seppi“ (22.50 Uhr). Zum 25. Jubiläum des ORF RadioKulturhaus präsentieren Ö1 und ORF III in „Kabarett direkt“ (23.25 Uhr) das Erfolgsprogramm „Mitten ins Hirn“ des Liedermacher-Duos Christoph & Lollo aus dem Großen Sendesaal.

„Alles super oder was?“: Dialogforum 2023

Am Mittwoch, dem 22. Februar, zeigt ORF III eine neue „DialogForum“-Ausgabe mit dem Titel „Alles super oder was?“ (0.05 Uhr). Klaus Unterberger spricht mit seinen Gästen über Auszeichnungen, gesellschaftliche Anerkennung und Medienqualität. Mit dabei sind u. a. Franz Essl, Wissenschaftler des Jahres 2022, Wanda Moser-Heindl, Gründerin der SozialMarie, Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclub Concordia, und Florian Klenk, „Falter“-Chefredakteur.

Außerdem: Auftakt für „Aktuell – der Informations-Podcast von ORF III“

Am Montag, dem 20. Februar, startet „Aktuell – der Informations-Podcast von ORF III“, der von Montag bis Freitag spannende Interviews mit Expertinnen und Experten sowie informative Analysen zu den Themen des Tages aus der Sendung „ORF III AKTUELL“ zum Nachhören liefert. Moderiert werden die Folgen abwechselnd von Reiner Reitsamer, Elisabeth Vogel, Theresa Kulovits und Christine Mayer-Bohusch. Der ORF-III-Podcast ist via Apple iTunes, Spotify und der ORF Sound App verfügbar.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at