Das „Made in Austria IndustriePANEL“ der TU Wien startet am 20. Februar 2023 mit dem FMTI als neuem Partner

Jährliche Erhebung zu Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0 wird in seiner fünften Runde auch vom Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) unterstützt

Wien (OTS) - Das Organisationsteam des „Made in Austria (MiA)-IndustriePANELs“ freut sich, in diesem Jahr den Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) als weitere Partnerorganisation – neben TU Wien, Fraunhofer Austria, FHWien der WKW und EIT Manufacturing East – begrüßen zu dürfen. Der FMTI stärkt die jährlich durchgeführte Erhebung mit seinen Mitgliedsbetrieben und seinem Credo als „Österreichs stärkste Branche“. Damit finden die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse zukünftig auch Eingang in die Gestaltung der maßgeblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen der metalltechnischen Industrie in Österreich sowie innerhalb der EU.

Ab 20. Februar 2023 sind Führungspersönlichkeiten österreichischer Industrieunternehmen zum fünften Mal aufgerufen, ihre Erfahrungen zur Situation des eigenen Unternehmens, des Markts, der Wettbewerbsfähigkeit und dem Stand der Digitalisierung zu teilen.

Regelmäßige Erhebung der Bedürfnisse und Herausforderungen der österreichischen Industrie

Mit dem MiA-IndustriePANEL ermittelt das Institut für Managementwissenschaften der TU Wien, gemeinsam mit Fraunhofer Austria, FHWien der WKW, EIT Manufacturing East und dem FMTI die Bedürfnisse und Herausforderungen der österreichischen Industrie. Das Ziel der seit 2019 durchgeführten Erhebung ist eine regelmäßige und methodische Darstellung des Status quo sowie der Zukunftserwartungen der heimischen Industrie. Dabei spielen die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Assistenzsysteme eine zentrale Rolle. Jährlich nehmen mehr als 100 österreichische Industriebetriebe am MiA-IndustriePANEL teil.

In den letzten Jahren waren über 60 Prozent der Mitarbeiter:innen der an Befragung teilnehmenden Unternehmen direkt in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen tätig. Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter:innen der 2022 befragten Unternehmen lag bei 18.420 weltweit und bei 2.437 in Österreich. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am MiA-IndustriePANEL lag in diesem Jahr bei 21 Prozent.

Präsentation der Studienergebnisse im Herbst 2023

Die Studienergebnisse werden am Freitag, 13. Oktober 2023 im Rahmen des „Made in Austria IndustrieFORUMs 2023“ im TUtheSky der TU Wien präsentiert. Zusätzlich bietet das Event, zu dem alle IndustriePANEL-Teilnehmer:innen als Gäste geladen werden, auch heuer wieder spannende Vorträge von hochkarätigen Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Der Link zur Teilnahme (ab 20.02.2023) sowie alle Ergebnisse der bisherigen Studien sind auf der Website des „MiA-IndustriePANEL“ zu finden: https://www.tuwien.at/mwbw/im/made-in-austria

Über den Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI)

Die Metalltechnische Industrie ist Österreichs stärkste Branche. Über 1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei bilden das Rückgrat der heimischen Industrie. Die exportorientierte Branche ist mittelständisch strukturiert, besteht zu mehr als 85 % aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel aller österreichischen Exporte verantwortlich. Zahlreiche Betriebe sind Weltmarkführer in ihrem Bereich, sogenannte „Hidden Champions“. Die Metalltechnische Industrie beschäftigt direkt rund 138.000 Menschen und sichert damit indirekt an die 300.000 Arbeitsplätze in Österreich. Sie erwirtschaftete 2022 einen Produktionswert von rund 49 Milliarden Euro.

Der Fachverband Metalltechnische Industrie zählt zu den größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden Österreichs und ist eine eigenständige Organisation im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Dr. Sebastian Schlund

TU Wien - Institute of Management Science

Research Area Human-Machine Interaction

e-mail: madeinaustria @ tuwien.ac.at



DDr. Christoph Slouka

Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI)

Referent für FTI und Digitalisierung

Tel.: +43 (0)5 90 900-3467

e-mail: slouka @ fmti.at