„Peter und der Wolf“ am Sonntag im Bezirksmuseum 8

Beginn: 10.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro, Karten: 0660/581 33 96

Wien (OTS/RK) - Durch „Mitmachkonzerte mit viel Interaktion“ will der Kultur-Verein „grossundklein“ im Zuge der beliebten Reihe „Klassik Cool!“ bei Kindern die Freude an klassischer Musik wecken. Nächster Termin: Am Sonntag, 19. Februar, wird im Saal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ein berühmtes Werk von Sergei Prokofjew in einer liebevoll auf den Nachwuchs abgestimmten Version dargeboten: Das melodische Märchen „Peter und der Wolf“ geht um 10.30 Uhr los. Junge Menschen ab 3 Jahre und ältere Begleiter*innen sind bei dieser Matinee willkommen. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Mehr Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96. Kontaktaufnahme via E-Mail: office@grossundklein.info.

Eine Mitwirkung der Kleinen an dem klangvollen Programm ist erwünscht, zum Beispiel beim „Musikalischen Lasso-Werfen“. Prisca Buchholtz agiert als Erzählerin und Musik-Vermittlerin. Daniel Garcias spielt gekonnt auf dem Violoncello und Christo Popov ist ein kongenialer Partner am Klavier. Weitere Angaben veröffentlicht der Kultur-Verein „grossundklein“ im Internet: www.grossundklein.info/.

Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater-Abende und sonstige Veranstaltungen finden regelmäßig im Josefstädter Bezirksmuseum statt. Die ehrenamtlich arbeitende Museumsleiterin, Maria Ettl, ist für Auskünfte unter der Telefonnummer 403 64 15 erreichbar. E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

