AK Pressekonferenz am 22. Februar: Wohnwahnsinn – Mietverträge strotzen vor gesetzwidrigen Klauseln!

Wien (OTS) - Ernüchternd – jeder untersuchte Mustermietvertrag enthält rechtswidrige und benachteiligende Klauseln für Mieter:innen. Oft reichen Abmahnungen nicht, dann muss die AK die Vermieter:innen klagen. Die AK zieht in einer Pressekonferenz Bilanz über die letzten Jahre und präsentiert ihre Schlussfolgerungen

Walter Rosifka, Wohnrechtsexperte, Abteilung Kommunal und Wohnen, AK Wien

Simone Brunnhauser, Wohnrechtsexpertin, Abteilung Kommunal und Wohnen, AK Wien





Mittwoch, 22. Februar 2023/10.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Saal 2, 3

1040, Prinz-Eugen-Straße 20 - 22





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/mietklauseln mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker@akwien.at.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at