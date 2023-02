Gratis Punsch für Alle statt Opernball für Reiche

LINKS lädt Jane Fonda zur Kundgebung zwischen Oper und Albertina ein

Wien (OTS) - „Punsch the Rich“ - unter diesem Motto findet neben der traditionellen „Eat the Rich“-Demonstration noch ein weiterer Protest zum Opernball statt. Die Partei LINKS wird sich ab 20 Uhr zwischen Oper und Albertina versammeln.

Während die Reichen von der Krise profitieren und ausgelassen mit Politiker*innen feiern, schenkt LINKS gratis Punsch aus und fordert dringend notwendige Erbschafts- und Vermögenssteuern. Anna Svec, Sprecherin von LINKS dazu: „Das Protzen in einer Loge an einem Abend kostet so viel wie ein Durchschnittsjahreseinkommen in Österreich. Gegen diese Ungerechtigkeit gehen wir auf die Straße und schenken gratis Punsch für alle aus.“

Svec war zum Thema Opernball gestern Nacht in Puls 4 bei Pro und Contra zu Gast. Hier der Link zur Sendung.

Jane Fonda als Punsch-Gast?

Zu den Schwierigkeiten, die Richard Luger seit der Ankunft mit seinem Stargast Jane Fonda beschreibt, hat Anna Svec einen kreativen Vorschlag: „Jane Fonda ist eine Ikone der LQBTQIA*-Bewegung und Umweltaktivistin. Sie würde sich bei uns am Punschstand eindeutig wohler fühlen als in der Bauherren-Loge. Wir laden sie herzlich ein einen Sprung vorbei zu schauen und bei einem Punsch über politischen Aktivismus zu plaudern.“

