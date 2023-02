Romana Ruda wird Managing Partner im Future Health Lab

Prof. Dr. Siegfried Meryn und Mag.a Romana Ruda, MA MBA setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit an der Spitze des Future Health Lab fort.

Das Future Health Lab, das als interdisziplinäre Innovationsplattform gegründet wurde, wird ab sofort von einer Doppelspitze geführt. Romana Ruda wird Co-Geschäftsführerin und Partnerin von Siegfried Meryn.

Nach neun Monaten in der Rolle des Business Development Director nimmt Romana Ruda ab sofort neben Siegfried Meryn die Geschäftsführung des Future Health Lab (FHL) wahr. „Dieser Schritt, Romana Ruda zum Managing Partner im Future Health Lab zu machen, ist für mich die logische Fortsetzung einer erfolgreichen, wertschätzenden Zusammenarbeit“ , betont Gründer Meryn. „Sie hat durch ihre Management-Kompetenzen bereits in wenigen Monaten maßgeblich dazu beitragen, dass sich das Future Health Lab weiterentwickelt, und wir gemeinsam mit wesentlichen Stakeholdern des österreichischen Gesundheitssystems die Innovationskraft fördern, um das Gesundheitssystem der Zukunft mitzugestalten.“

Romana Ruda begann ihre berufliche Karriere im Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, wo die Juristin mit Master-Abschlüssen in Führung, Politik & Management sowie Digital Transformation weitreichende Erfahrungen im Bereich Versorgung, Gesundheitsförderung & Prävention, Gesundheitsreform sowie eHealth sammelte. Nach ihrer Tätigkeit als Referentin für eHealth und Qualität im Gesundheitswesen im Ministerbüro von Alois Stöger kehrte sie 2014 wieder in die Sozialversicherung zurück und übernahm in der Österreichischen Gesundheitskasse (damals Wiener Gebietskrankenkasse) die Leitung der Abteilung Versorgungsmanagement. In dieser Rolle war sie neben der Integrierten Versorgung auch für Innovationsmanagement sowie eHealth verantwortlich. Seit Mai 2022 ist Ruda in leitender Funktion im Future Health Lab tätig.

„Um Innovationen im österreichischen Gesundheitssystem zu realisieren, braucht es Innovationsgeist, Leadership, den Mut, neue Dinge auszuprobieren, eine Affinität, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben sowie Investitionsbereitschaft. Und da es hier noch deutliches Entwicklungspotenzial gibt, braucht es zusätzlich einen langen Atem für alle, die etwas bewegen wollen“ , so die Analyse von Ruda. „Mit dem Future Health Lab sind wir dafür angetreten, gemeinsam an systemrelevanten innovativen Lösungen zu arbeiten, die bei den Menschen ankommen. Ich freue mich daher sehr darüber, Verantwortung wahrzunehmen und den eingeschlagenen Weg mit einem großartigen Team fortsetzen zu können. Schließlich haben wir auf dieser inspirierenden Reise noch viel vor.“

Rückfragen & Kontakt:

FUTURE HEALTH LAB GMBH

@CAPE 10, 2. Stock, Alfred-Adler-Straße 1

1100 Wien

e-mail: office @ futurehealthlab.at